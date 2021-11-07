Продовження расистського скандалу: стало відомо ім'я гравця Динамо, який образив Рангела

Учора Ворскла обіграла Динамо у матчі чемпіонату України – 2:1. Рахунок у полтавців відкрив Лукас Рангел.

Після матчу бразильський легіонер поскаржився на расизм. У програмі Великий футбол Рангел назвав гравця Динамо, який образив форварда Ворскли на ґрунті расизму.

"Після забитого м'яча я почув расистські вигуки з лівої трибуни. Після цього я отримав підтримку від одного з гравців Динамо – це був номер 14 (Карлос Де Пена). Він сказав, що йому соромно за те, що сталося. Але інший гравець Динамо – номер 10 (Микола Шапаренко), сказав мені образливе слово "чорний" російською", – сказав Рангел.