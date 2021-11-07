7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
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Олександрія --
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Расизм за гол Динамо: скандал в українському футболі

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
7 листопада, 13:42
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Бразильський нападник Ворскли Лукас Рангел заявив, що зазнав расистських образ у матчі Прем'єр-ліги
Рангел у матчі з Динамо
Рангел у матчі з Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Вчора Ворскла обіграла Динамо у матчі чемпіонату України – 2:1. Рахунок у полтавців відкрив Лукас Рангел.

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А після матчу бразильський легіонер поскаржився на расизм.

"Я постраждав від расизму. Мене ображали з трибун і один із футболістів. Усі ми люди, у нас є почуття, емоції. Але в глибині душі мені шкода тих людей, бо в них брудна душа і вони безумовно нещасні. Хай пробачить Бог цих поганих людей".

Але я прошу: давайте перестанемо ставитися до людей як сміття через колір шкіри. Я чорний і пишаюся цим", – цитує Рангела сайт Lance.

Нагадаємо, що сьогодні у чемпіонаті України може змінитись лідер. Шахтар вийде на перше місце, якщо обіграє Колос. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Колос – Шахтар.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
14
11
2
1
35
7
28
35
Забиті 35
Пропущені 7
Різниця 28
Результати останніх матчів: П В В В Н
2
Шахтар Шахтар Шах
13
10
2
1
35
7
28
32
Забиті 35
Пропущені 7
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В Н В
3
Ворскла Ворскла Вор
14
8
4
2
23
11
12
28
Забиті 23
Пропущені 11
Різниця 12
Результати останніх матчів: В Н П В В
4
Зоря Зоря Зор
13
8
2
3
30
16
14
26
Забиті 30
Пропущені 16
Різниця 14
Результати останніх матчів: В В П В В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
13
8
1
4
20
14
6
25
Забиті 20
Пропущені 14
Різниця 6
Результати останніх матчів: В П В В П
6
Олександрія Олександрія Оле
14
6
5
3
14
10
4
23
Забиті 14
Пропущені 10
Різниця 4
Результати останніх матчів: В Н Н П Н
7
Верес Верес Вер
13
5
4
4
12
12
0
19
Забиті 12
Пропущені 12
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н В В Н П
8
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забиті 16
Пропущені 22
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П В В В
9
Десна Десна Дес
13
5
3
5
15
21
-6
18
Забиті 15
Пропущені 21
Різниця -6
Результати останніх матчів: П Н Н П П
10
Рух Рух Рух
13
3
4
6
13
18
-5
13
Забиті 13
Пропущені 18
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н Н В П
11
Колос Колос Кол
12
3
2
7
7
18
-11
11
Забиті 7
Пропущені 18
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П В П
12
Чорноморець Чорноморець Чор
14
2
5
7
16
29
-13
11
Забиті 16
Пропущені 29
Різниця -13
Результати останніх матчів: В Н Н П П
13
Львів Львів Льв
13
2
4
7
9
20
-11
10
Забиті 9
Пропущені 20
Різниця -11
Результати останніх матчів: В Н П П В
14
Інгулець Інгулець Інг
12
2
3
7
9
22
-13
9
Забиті 9
Пропущені 22
Різниця -13
Результати останніх матчів: Н П П Н П
15
Минай Минай Мин
13
1
5
7
8
20
-12
8
Забиті 8
Пропущені 20
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П Н Н П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
14
2
1
11
17
32
-15
7
Забиті 17
Пропущені 32
Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П П П

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
14
35:7
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Ворскла
14
23:11
28
4
Зоря
13
30:16
26
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
13
9:20
10
14
Інгулець
12
9:22
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
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