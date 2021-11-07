Расизм за гол Динамо: скандал в украинском футболе

Вчера Ворскла обыграла Динамо в матче чемпионата Украины – 2:1. Счет у полтавчан открыл Лукас Рангел.

А после матча бразильский легионер пожаловался на расизм.

"Я пострадал от расизма. Меня оскорбляли с трибун и один из футболистов. Все мы люди, у нас есть чувства, эмоции. Но в глубине души мне жаль тех людей, потому что у них грязная душа и они определенно несчастны. Да простит Бог этих плохих людей.

Но я прошу: давайте перестанем относиться к людям как к мусору из-за цвета кожи. Я черный и горжусь этим", – цитирует Рангела сайт Lance.