Расизм за гол Динамо: скандал в украинском футболе

Бразильский нападающий Ворсклы Лукас Рангел заявил, что подвергся расистским оскорблениям в матче Премьер-лиги
Рангел в матче с Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"
Вчера Ворскла обыграла Динамо в матче чемпионата Украины – 2:1. Счет у полтавчан открыл Лукас Рангел.
А после матча бразильский легионер пожаловался на расизм.
"Я пострадал от расизма. Меня оскорбляли с трибун и один из футболистов. Все мы люди, у нас есть чувства, эмоции. Но в глубине души мне жаль тех людей, потому что у них грязная душа и они определенно несчастны. Да простит Бог этих плохих людей.
Но я прошу: давайте перестанем относиться к людям как к мусору из-за цвета кожи. Я черный и горжусь этим", – цитирует Рангела сайт Lance.
Напомним, что сегодня в чемпионате Украины может смениться лидер. Шахтер выйдет на первое место если обыграет Колос. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Колос – Шахтер.
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