Динамо – Ворскла: онлайн матчу чемпіонату України

Сьогодні в рамках 14 туру чемпіонату України київське Динамо прийме полтавську Ворсклу. Слідкувати за поєдинком можна за допомогою нашої онлайн-трансляції

Динамо Киев vc Ворскла Полтава / Фото: Колаж: Сьогодні

Поєдинок пройде на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 17:00. Ми проведемо онлайн матчу з детальним описом усіх ключових моментів та відео голів.

ОНЛАЙН ДИНАМО – ВОРСКЛА

На полі "Олімпійського" зійдуться лідер та четверта команда поточного чемпіонату. Київська команда лише на три очки випереджає свого головного конкурента – донецький Шахтар, тому не має права втрачати очки.

Реклама

Ворскла, у разі перемоги над командою Луческу, має шанс піднятися на третє місце у турнірній таблиці. Наразі підопічні Юрія Максимова займають четвертий рядок, маючи відставання від луганської Зорі в один бал.

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 13 11 2 0 34 5 29 35 Забиті 34 Пропущені 5 Різниця 29 Результати останніх матчів: В В В Н В 2 Шахтар Шах 13 10 2 1 35 7 28 32 Забиті 35 Пропущені 7 Різниця 28 Результати останніх матчів: В В В Н В 3 Зоря Зор 13 8 2 3 30 16 14 26 Забиті 30 Пропущені 16 Різниця 14 Результати останніх матчів: В В П В В 4 Ворскла Вор 13 7 4 2 21 10 11 25 Забиті 21 Пропущені 10 Різниця 11 Результати останніх матчів: Н П В В В 5 Дніпро-1 Дні 13 8 1 4 20 14 6 25 Забиті 20 Пропущені 14 Різниця 6 Результати останніх матчів: В П В В П 6 Олександрія Оле 14 6 5 3 14 10 4 23 Забиті 14 Пропущені 10 Різниця 4 Результати останніх матчів: В Н Н П Н 7 Верес Вер 13 5 4 4 12 12 0 19 Забиті 12 Пропущені 12 Різниця 0 Результати останніх матчів: Н В В Н П 8 Металіст 1925 Мет 14 6 1 7 16 22 -6 19 Забиті 16 Пропущені 22 Різниця -6 Результати останніх матчів: П П В В В 9 Десна Дес 13 5 3 5 15 21 -6 18 Забиті 15 Пропущені 21 Різниця -6 Результати останніх матчів: П Н Н П П 10 Рух Рух 12 3 4 5 10 14 -4 13 Забиті 10 Пропущені 14 Різниця -4 Результати останніх матчів: Н Н В П П 11 Колос Кол 12 3 2 7 7 18 -11 11 Забиті 7 Пропущені 18 Різниця -11 Результати останніх матчів: П П П В П 12 Львів Льв 13 2 4 7 9 20 -11 10 Забиті 9 Пропущені 20 Різниця -11 Результати останніх матчів: В Н П П В 13 Інгулець Інг 12 2 3 7 9 22 -13 9 Забиті 9 Пропущені 22 Різниця -13 Результати останніх матчів: Н П П Н П 14 Минай Мин 12 1 5 6 8 18 -10 8 Забиті 8 Пропущені 18 Різниця -10 Результати останніх матчів: П Н Н П П 15 Чорноморець Чор 13 1 5 7 12 26 -14 8 Забиті 12 Пропущені 26 Різниця -14 Результати останніх матчів: Н Н П П Н 16 Маріуполь Мар 13 1 1 11 15 32 -17 4 Забиті 15 Пропущені 32 Різниця -17 Результати останніх матчів: П П П П П

ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ

У попередньому турі "біло-сині" не без труднощів здобули перемогу над Маріуполем з рахунком 3:2. Крім того, кияни провели напружений матч Ліги чемпіонів проти Барселони, в якому поступилися 0:1.

Реклама

Полтавці у минулому турі несподівано втратили очки у матчі з аутсайдером одеським Чорноморцем. Проте команда Максимова вдало проводить осінню частину чемпіонату, маючи у своєму пасиві лише дві поразки: від Зорі (0:1) та Шахтаря (0:2).

Реклама

СТАТИСТИКА ОЧНИХ МАТЧІВ

Ворскла дебютувала в еліті українського футболу в сезоні 1996/97. За цей час команди зіграли між собою в УПЛ 52 матчі. Кияни здобули 40 перемог, у Ворскли – 4. Різниця забитих та пропущених м'ячів 114-34 на користь Динамо.

На фініші минулого сезону команда Луческу розгромила Ворсклу з рахунком 5:1, хет-трик в активі Віталія Буяльського.

КОТУВАННЯ БУКМЕКЕРІВ

Аналітики букмекерських контор вважають беззаперечним фаворитом київський клуб: коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.32, на нічию – 5.30, на перемогу Ворскли – 9.30.

ДЕ ДИВИТИСЬ

Матч Динамо – Ворскла покажуть у прямому ефірі на каналі "2+2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Пряма трансляція розпочнеться о 17:00.