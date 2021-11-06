5 ноября 19:30
Александрия 2
Металлист 1925 0
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
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Динамо – Ворскла: онлайн матча чемпионата Украины

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
6 ноября, 10:16
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Сегодня в рамках 14-го тура чемпионата Украины киевское Динамо примет полтавскую Ворсклу. Следить за поединком можно с помощью нашей онлайн-трансляции
Динамо Киев vc Ворскла Полтава
Динамо Киев vc Ворскла Полтава / Фото: Коллаж: Сегодня

Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов и видео голов.

Динамо – Ворскла
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ОНЛАЙН ДИНАМО – ВОРСКЛА

На поле "Олимпийского" сойдутся лидер и четвертая команда текущего чемпионата. Киевская команда всего на три очка опережает своего главного конкурента – донецкий Шахтер, поэтому не имеет права терять очки.

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Ворскла, в случае победы над командой Луческу, имеет шанс подняться на третье место в турнирной таблице. Сейчас подопечные Юрия Максимова занимают четвертую строчку, имея отставание от луганской Зари в один балл.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
13
11
2
0
34
5
29
35
Забитые 34
Пропущеные 5
Разница 29
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
13
10
2
1
35
7
28
32
Забитые 35
Пропущеные 7
Разница 28
Результаты последних матчей: В В В Н В
3
Заря Заря Зар
13
8
2
3
30
16
14
26
Забитые 30
Пропущеные 16
Разница 14
Результаты последних матчей: В В П В В
4
Ворскла Ворскла Вор
13
7
4
2
21
10
11
25
Забитые 21
Пропущеные 10
Разница 11
Результаты последних матчей: Н П В В В
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
13
8
1
4
20
14
6
25
Забитые 20
Пропущеные 14
Разница 6
Результаты последних матчей: В П В В П
6
Александрия Александрия Але
14
6
5
3
14
10
4
23
Забитые 14
Пропущеные 10
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
Верес Верес Вер
13
5
4
4
12
12
0
19
Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
Результаты последних матчей: Н В В Н П
8
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забитые 16
Пропущеные 22
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
9
Десна Десна Дес
13
5
3
5
15
21
-6
18
Забитые 15
Пропущеные 21
Разница -6
Результаты последних матчей: П Н Н П П
10
Рух Рух Рух
12
3
4
5
10
14
-4
13
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н Н В П П
11
Колос Колос Кол
12
3
2
7
7
18
-11
11
Забитые 7
Пропущеные 18
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П В П
12
Львов Львов Льв
13
2
4
7
9
20
-11
10
Забитые 9
Пропущеные 20
Разница -11
Результаты последних матчей: В Н П П В
13
Ингулец Ингулец Инг
12
2
3
7
9
22
-13
9
Забитые 9
Пропущеные 22
Разница -13
Результаты последних матчей: Н П П Н П
14
Минай Минай Мин
12
1
5
6
8
18
-10
8
Забитые 8
Пропущеные 18
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н Н П П
15
Черноморец Черноморец Чер
13
1
5
7
12
26
-14
8
Забитые 12
Пропущеные 26
Разница -14
Результаты последних матчей: Н Н П П Н
16
Мариуполь Мариуполь Мар
13
1
1
11
15
32
-17
4
Забитые 15
Пропущеные 32
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П П

ПРЕДЫДУЩИЕ МАТЧИ

В предыдущем туре "бело-синие" не без трудностей одержали победу над Мариуполем со счетом 3:2. Кроме того, киевляне провели напряженный матч Лиги чемпионов против Барселоны, в котором уступили 0:1.

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Полтавчане в минувшем туре неожиданно потеряли очки в матче с аутсайдером одесским Черноморцем. Тем не менее, команда Максимова удачно проводит осеннюю часть чемпионата, имея в своем пассиве лишь два поражения: от Зари (0:1) и Шахтера (0:2).

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СТАТИСТИКА ОЧНЫХ МАТЧЕЙ

Ворскла дебютировала в элите украинского футбола в сезоне 1996/97. За это время команды сыграли между собой в УПЛ 52 матча. Киевляне одержали 40 побед, у Ворсклы – 4. Разница забитых и пропущенных мячей 114-34 в пользу Динамо.

На финише прошлого сезона команда Луческу разгромила Ворсклу со счетом 5:1, хет-трик в активе Виталия Буяльского.

КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики букмекерских контор считают безоговорочным фаворитом киевский клуб: коэффициент на победу Динамо – 1.32, на ничью – 5.30, на победу Ворсклы – 9.30.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Динамо – Ворскла покажут в прямом эфире на канале "2+2" который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 17:00.

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1.38

5.10

7.50

Колос

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11.5

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Заря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
14
14:10
23
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львов
13
9:20
10
13
Ингулец
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Черноморец
13
12:26
8
16
Мариуполь
13
15:32
4
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