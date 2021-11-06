Динамо – Ворскла: онлайн матча чемпионата Украины

Сегодня в рамках 14-го тура чемпионата Украины киевское Динамо примет полтавскую Ворсклу. Следить за поединком можно с помощью нашей онлайн-трансляции

Динамо Киев vc Ворскла Полтава / Фото: Коллаж: Сегодня

Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН ДИНАМО – ВОРСКЛА

На поле "Олимпийского" сойдутся лидер и четвертая команда текущего чемпионата. Киевская команда всего на три очка опережает своего главного конкурента – донецкий Шахтер, поэтому не имеет права терять очки.

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Ворскла, в случае победы над командой Луческу, имеет шанс подняться на третье место в турнирной таблице. Сейчас подопечные Юрия Максимова занимают четвертую строчку, имея отставание от луганской Зари в один балл.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 13 11 2 0 34 5 29 35 Забитые 34 Пропущеные 5 Разница 29 Результаты последних матчей: В В В Н В 2 Шахтер Шах 13 10 2 1 35 7 28 32 Забитые 35 Пропущеные 7 Разница 28 Результаты последних матчей: В В В Н В 3 Заря Зар 13 8 2 3 30 16 14 26 Забитые 30 Пропущеные 16 Разница 14 Результаты последних матчей: В В П В В 4 Ворскла Вор 13 7 4 2 21 10 11 25 Забитые 21 Пропущеные 10 Разница 11 Результаты последних матчей: Н П В В В 5 Днепр-1 Дне 13 8 1 4 20 14 6 25 Забитые 20 Пропущеные 14 Разница 6 Результаты последних матчей: В П В В П 6 Александрия Але 14 6 5 3 14 10 4 23 Забитые 14 Пропущеные 10 Разница 4 Результаты последних матчей: В Н Н П Н 7 Верес Вер 13 5 4 4 12 12 0 19 Забитые 12 Пропущеные 12 Разница 0 Результаты последних матчей: Н В В Н П 8 Металлист 1925 Мет 14 6 1 7 16 22 -6 19 Забитые 16 Пропущеные 22 Разница -6 Результаты последних матчей: П П В В В 9 Десна Дес 13 5 3 5 15 21 -6 18 Забитые 15 Пропущеные 21 Разница -6 Результаты последних матчей: П Н Н П П 10 Рух Рух 12 3 4 5 10 14 -4 13 Забитые 10 Пропущеные 14 Разница -4 Результаты последних матчей: Н Н В П П 11 Колос Кол 12 3 2 7 7 18 -11 11 Забитые 7 Пропущеные 18 Разница -11 Результаты последних матчей: П П П В П 12 Львов Льв 13 2 4 7 9 20 -11 10 Забитые 9 Пропущеные 20 Разница -11 Результаты последних матчей: В Н П П В 13 Ингулец Инг 12 2 3 7 9 22 -13 9 Забитые 9 Пропущеные 22 Разница -13 Результаты последних матчей: Н П П Н П 14 Минай Мин 12 1 5 6 8 18 -10 8 Забитые 8 Пропущеные 18 Разница -10 Результаты последних матчей: П Н Н П П 15 Черноморец Чер 13 1 5 7 12 26 -14 8 Забитые 12 Пропущеные 26 Разница -14 Результаты последних матчей: Н Н П П Н 16 Мариуполь Мар 13 1 1 11 15 32 -17 4 Забитые 15 Пропущеные 32 Разница -17 Результаты последних матчей: П П П П П

ПРЕДЫДУЩИЕ МАТЧИ

В предыдущем туре "бело-синие" не без трудностей одержали победу над Мариуполем со счетом 3:2. Кроме того, киевляне провели напряженный матч Лиги чемпионов против Барселоны, в котором уступили 0:1.

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Полтавчане в минувшем туре неожиданно потеряли очки в матче с аутсайдером одесским Черноморцем. Тем не менее, команда Максимова удачно проводит осеннюю часть чемпионата, имея в своем пассиве лишь два поражения: от Зари (0:1) и Шахтера (0:2).

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СТАТИСТИКА ОЧНЫХ МАТЧЕЙ

Ворскла дебютировала в элите украинского футбола в сезоне 1996/97. За это время команды сыграли между собой в УПЛ 52 матча. Киевляне одержали 40 побед, у Ворсклы – 4. Разница забитых и пропущенных мячей 114-34 в пользу Динамо.

На финише прошлого сезона команда Луческу разгромила Ворсклу со счетом 5:1, хет-трик в активе Виталия Буяльского.

КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики букмекерских контор считают безоговорочным фаворитом киевский клуб: коэффициент на победу Динамо – 1.32, на ничью – 5.30, на победу Ворсклы – 9.30.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Динамо – Ворскла покажут в прямом эфире на канале "2+2" который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 17:00.