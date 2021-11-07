Колос – Шахтар: онлайн-трансляція битви за перше місце

"Гірники" очолять турнірну таблицю Прем'єр-ліги, якщо здобудуть перемогу в Ковалівці
У неділю, 7 листопада, відбудеться матч 14-го туру української Прем'єр-ліги . Колос приймає Шахтар.
Вчора Динамо програло Ворсклі . А це означає, якщо Шахтар сьогодні виграє, то вийде на перше місце в УПЛ за додатковими показниками.
Матч розпочнеться о 17:00. Ми ведемо мультимедійну онлайн-трансляцію поєдинку Колос – Шахтар, з відео повторами голів.
Де дивитись матч. Поєдинок Колос – Шахтар у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1" .
Історія протистояння. Усього шість разів команди перетиналися у чемпіонаті України. П'ять поєдинків виграли "гірники", ще раз була зафіксована нічия.
Турнірний розклад. Безпрограшна серія Шахтаря в УПЛ триває вже 10 матчів, а Колос не може забити гол 302 хвилини.
Клуб із Ковалівки знаходиться на 11-му місці у турнірній таблиці. А "гірникам" учора допомогла Ворскла. Дивіться, як полтавці обіграли Динамо.
1
14
11
2
1
35
7
28
35
Забиті
35
Пропущені
7
Різниця
28
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
Н
2
13
10
2
1
35
7
28
32
Забиті
35
Пропущені
7
Різниця
28
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
В
3
14
8
4
2
23
11
12
28
Забиті
23
Пропущені
11
Різниця
12
Результати останніх матчів:
В
Н
П
В
В
4
13
8
2
3
30
16
14
26
Забиті
30
Пропущені
16
Різниця
14
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
5
13
8
1
4
20
14
6
25
Забиті
20
Пропущені
14
Різниця
6
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
П
6
14
6
5
3
14
10
4
23
Забиті
14
Пропущені
10
Різниця
4
Результати останніх матчів:
В
Н
Н
П
Н
7
13
5
4
4
12
12
0
19
Забиті
12
Пропущені
12
Різниця
0
Результати останніх матчів:
Н
В
В
Н
П
8
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забиті
16
Пропущені
22
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
В
9
13
5
3
5
15
21
-6
18
Забиті
15
Пропущені
21
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
П
П
10
13
3
4
6
13
18
-5
13
Забиті
13
Пропущені
18
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
В
П
11
12
3
2
7
7
18
-11
11
Забиті
7
Пропущені
18
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
П
П
П
В
П
12
14
2
5
7
16
29
-13
11
Забиті
16
Пропущені
29
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
В
Н
Н
П
П
13
13
2
4
7
9
20
-11
10
Забиті
9
Пропущені
20
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
В
14
12
2
3
7
9
22
-13
9
Забиті
9
Пропущені
22
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
Н
П
П
Н
П
15
13
1
5
7
8
20
-12
8
Забиті
8
Пропущені
20
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
П
П
Н
Н
П
16
14
2
1
11
17
32
-15
7
Забиті
17
Пропущені
32
Різниця
-15
Результати останніх матчів:
В
П
П
П
П
Хто переможець. Звичайно, лідер зустрічі донецький клуб. Котирування з перемоги Шахтар – 1.23, на нічию – 5.70, на перемогу Колоса – 15.50.
Імовірність результату: перемога Шахтаря – 75%, нічия – 16%, перемога Колоса – 9%.