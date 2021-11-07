Колос – Шахтар: онлайн-трансляція битви за перше місце

"Гірники" очолять турнірну таблицю Прем'єр-ліги, якщо здобудуть перемогу в Ковалівці

У неділю, 7 листопада, відбудеться матч 14-го туру української Прем'єр-ліги . Колос приймає Шахтар.

Вчора Динамо програло Ворсклі . А це означає, якщо Шахтар сьогодні виграє, то вийде на перше місце в УПЛ за додатковими показниками.

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Матч розпочнеться о 17:00. Ми ведемо мультимедійну онлайн-трансляцію поєдинку Колос – Шахтар, з відео повторами голів.

Де дивитись матч. Поєдинок Колос – Шахтар у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1" .

Історія протистояння. Усього шість разів команди перетиналися у чемпіонаті України. П'ять поєдинків виграли "гірники", ще раз була зафіксована нічия.

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Турнірний розклад. Безпрограшна серія Шахтаря в УПЛ триває вже 10 матчів, а Колос не може забити гол 302 хвилини.

Клуб із Ковалівки знаходиться на 11-му місці у турнірній таблиці. А "гірникам" учора допомогла Ворскла. Дивіться, як полтавці обіграли Динамо.

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Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 14 11 2 1 35 7 28 35 Забиті 35 Пропущені 7 Різниця 28 Результати останніх матчів: П В В В Н 2 Шахтар Шах 13 10 2 1 35 7 28 32 Забиті 35 Пропущені 7 Різниця 28 Результати останніх матчів: В В В Н В 3 Ворскла Вор 14 8 4 2 23 11 12 28 Забиті 23 Пропущені 11 Різниця 12 Результати останніх матчів: В Н П В В 4 Зоря Зор 13 8 2 3 30 16 14 26 Забиті 30 Пропущені 16 Різниця 14 Результати останніх матчів: В В П В В 5 Дніпро-1 Дні 13 8 1 4 20 14 6 25 Забиті 20 Пропущені 14 Різниця 6 Результати останніх матчів: В П В В П 6 Олександрія Оле 14 6 5 3 14 10 4 23 Забиті 14 Пропущені 10 Різниця 4 Результати останніх матчів: В Н Н П Н 7 Верес Вер 13 5 4 4 12 12 0 19 Забиті 12 Пропущені 12 Різниця 0 Результати останніх матчів: Н В В Н П 8 Металіст 1925 Мет 14 6 1 7 16 22 -6 19 Забиті 16 Пропущені 22 Різниця -6 Результати останніх матчів: П П В В В 9 Десна Дес 13 5 3 5 15 21 -6 18 Забиті 15 Пропущені 21 Різниця -6 Результати останніх матчів: П Н Н П П 10 Рух Рух 13 3 4 6 13 18 -5 13 Забиті 13 Пропущені 18 Різниця -5 Результати останніх матчів: П Н Н В П 11 Колос Кол 12 3 2 7 7 18 -11 11 Забиті 7 Пропущені 18 Різниця -11 Результати останніх матчів: П П П В П 12 Чорноморець Чор 14 2 5 7 16 29 -13 11 Забиті 16 Пропущені 29 Різниця -13 Результати останніх матчів: В Н Н П П 13 Львів Льв 13 2 4 7 9 20 -11 10 Забиті 9 Пропущені 20 Різниця -11 Результати останніх матчів: В Н П П В 14 Інгулець Інг 12 2 3 7 9 22 -13 9 Забиті 9 Пропущені 22 Різниця -13 Результати останніх матчів: Н П П Н П 15 Минай Мин 13 1 5 7 8 20 -12 8 Забиті 8 Пропущені 20 Різниця -12 Результати останніх матчів: П П Н Н П 16 Маріуполь Мар 14 2 1 11 17 32 -15 7 Забиті 17 Пропущені 32 Різниця -15 Результати останніх матчів: В П П П П

Хто переможець. Звичайно, лідер зустрічі донецький клуб. Котирування з перемоги Шахтар – 1.23, на нічию – 5.70, на перемогу Колоса – 15.50.

Імовірність результату: перемога Шахтаря – 75%, нічия – 16%, перемога Колоса – 9%.