Главная сенсация УПЛ! Динамо проиграло дома Ворскле

Киевляне потерпели первое за год поражение в чемпионате Украины, уступив на своем поле полтавчанам со счетом 1:2 – смотрите, как это было
Динамо - Ворскла - 1:2 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Субботний поединок Премьер-лиги на НСК Олимпийский завершился сенсацией. Динамо проиграло Ворскле 1:2.
Видать, слишком много сил киевляне отдали в поединке ЛЧ против Барсы 0:1 четырьмя днями ранее. На полтавчан резервов уже не хватило.
Ворскла открыла счет на 34-й минуте – после подачи Тилля Рангел выиграл "второй этаж" у Забарного и головой вогнал мяч в сетку ворот Бущана.
На 74-й минуте преимущество Ворсклы с пенальти удвоил Тилль.
11-метровый был назначен за фол Сидорчука на Степанюке после просмотра VAR, которую так не любит Луческу.
Лишь на 95-й минуте Витиньо один мяч отквитал, но на большее Динамо не хватило. Даже забег Бущана в чужую штрафную киевлянам избежать поражения не помог.
Динамо – Ворскла – 1:2
Голы: Витиньо, 90+5 – Рангел, 34, О.Тилль, 74 пенальти
ПОЛНЫЙ МАТЧ
В итоге Динамо потерпело первое поражение в нынешнем чемпионате – в предыдущий раз в УПЛ киевляне проиграли год назад – 8 ноября 2020 года Шахтеру со счетом 0:3. С тех пор команда Луческу не знала поражений в чемпионате 30 матчей.
Динамо все еще лидирует в нынешнем первенстве УПЛ, но Шахтер может догнать по очкам киевлян, если в воскресенье обыграет в Ковалевке Колос.
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