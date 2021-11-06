6 листопада 14:00
Минай 0
Маріуполь 2
6 листопада 17:00
Динамо 1
Ворскла 2
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
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Головна сенсація УПЛ! Динамо програло вдома Ворсклі

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
6 листопада, 18:56
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Кияни зазнали першої за рік поразки в чемпіонаті України, поступившись на своєму полі полтавцям з рахунком 1:2 – дивіться, як це було
Динамо - Ворскла - 1:2
Динамо - Ворскла - 1:2 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Суботній двобій Прем'єр-ліги на НСК Олімпійський завершився сенсацією. Динамо програло Ворсклі 1:2.

Мабуть, надто багато сил кияни віддали у поєдинку ЛЧ проти Барси 0:1 на чотири дні раніше. На полтавців резервів уже не вистачило.

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Ворскла відкрила рахунок на 34-й хвилині – після подачі Тілля Рангел виграв "другий поверх" у Забарного та головою увігнав м'яч у сітку воріт Бущана.

На 74-й хвилині перевагу Ворскли з пенальті подвоїв Тілль.

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11-метровий був призначений за фол Сидорчука на Степанюку після перегляду VAR, яку так не любить Луческу.

Лише на 95-й хвилині Вітіньо один м'яч відіграв, але на більше Динамо не вистачило. Навіть забіг Бущана у чужий штрафний киянам уникнути поразки не допоміг.

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Динамо – Ворскла – 1:2
Голи: Вітіньо, 90+5 – Рангел, 34, О.Тілль, 74 пенальті

ПОВНИЙ МАТЧ

У результаті Динамо зазнало першої поразки в нинішньому чемпіонаті – попереднього разу в УПЛ кияни програли рік тому – 8 листопада 2020 року Шахтарю з рахунком 0:3. Відтоді команда Луческу не знала поразок у чемпіонаті 30 матчів

Динамо все ще лідирує у нинішній першості УПЛ, але Шахтар може наздогнати за очками киян, якщо у неділю обіграє у Ковалівці Колос.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
14
11
2
1
35
7
28
35
Забиті 35
Пропущені 7
Різниця 28
Результати останніх матчів: П В В В Н
2
Шахтар Шахтар Шах
13
10
2
1
35
7
28
32
Забиті 35
Пропущені 7
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В Н В
3
Ворскла Ворскла Вор
14
8
4
2
23
11
12
28
Забиті 23
Пропущені 11
Різниця 12
Результати останніх матчів: В Н П В В
4
Зоря Зоря Зор
13
8
2
3
30
16
14
26
Забиті 30
Пропущені 16
Різниця 14
Результати останніх матчів: В В П В В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
13
8
1
4
20
14
6
25
Забиті 20
Пропущені 14
Різниця 6
Результати останніх матчів: В П В В П
6
Олександрія Олександрія Оле
14
6
5
3
14
10
4
23
Забиті 14
Пропущені 10
Різниця 4
Результати останніх матчів: В Н Н П Н
7
Верес Верес Вер
13
5
4
4
12
12
0
19
Забиті 12
Пропущені 12
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н В В Н П
8
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забиті 16
Пропущені 22
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П В В В
9
Десна Десна Дес
13
5
3
5
15
21
-6
18
Забиті 15
Пропущені 21
Різниця -6
Результати останніх матчів: П Н Н П П
10
Рух Рух Рух
12
3
4
5
10
14
-4
13
Забиті 10
Пропущені 14
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н Н В П П
11
Колос Колос Кол
12
3
2
7
7
18
-11
11
Забиті 7
Пропущені 18
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П В П
12
Львів Львів Льв
13
2
4
7
9
20
-11
10
Забиті 9
Пропущені 20
Різниця -11
Результати останніх матчів: В Н П П В
13
Інгулець Інгулець Інг
12
2
3
7
9
22
-13
9
Забиті 9
Пропущені 22
Різниця -13
Результати останніх матчів: Н П П Н П
14
Минай Минай Мин
13
1
5
7
8
20
-12
8
Забиті 8
Пропущені 20
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П Н Н П
15
Чорноморець Чорноморець Чор
13
1
5
7
12
26
-14
8
Забиті 12
Пропущені 26
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н Н П П Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
14
2
1
11
17
32
-15
7
Забиті 17
Пропущені 32
Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П П П

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
14
35:7
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Ворскла
14
23:11
28
4
Зоря
13
30:16
26
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
13
8:20
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
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Субота, 6 листопада
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