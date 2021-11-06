Головна сенсація УПЛ! Динамо програло вдома Ворсклі

Кияни зазнали першої за рік поразки в чемпіонаті України, поступившись на своєму полі полтавцям з рахунком 1:2 – дивіться, як це було

Динамо - Ворскла - 1:2 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Суботній двобій Прем'єр-ліги на НСК Олімпійський завершився сенсацією. Динамо програло Ворсклі 1:2.

Мабуть, надто багато сил кияни віддали у поєдинку ЛЧ проти Барси 0:1 на чотири дні раніше. На полтавців резервів уже не вистачило.

Реклама

Ворскла відкрила рахунок на 34-й хвилині – після подачі Тілля Рангел виграв "другий поверх" у Забарного та головою увігнав м'яч у сітку воріт Бущана.

На 74-й хвилині перевагу Ворскли з пенальті подвоїв Тілль.

Реклама

11-метровий був призначений за фол Сидорчука на Степанюку після перегляду VAR, яку так не любить Луческу.

Лише на 95-й хвилині Вітіньо один м'яч відіграв, але на більше Динамо не вистачило. Навіть забіг Бущана у чужий штрафний киянам уникнути поразки не допоміг.

Реклама

Динамо – Ворскла – 1:2

Голи: Вітіньо, 90+5 – Рангел, 34, О.Тілль, 74 пенальті

ПОВНИЙ МАТЧ

У результаті Динамо зазнало першої поразки в нинішньому чемпіонаті – попереднього разу в УПЛ кияни програли рік тому – 8 листопада 2020 року Шахтарю з рахунком 0:3. Відтоді команда Луческу не знала поразок у чемпіонаті 30 матчів

Динамо все ще лідирує у нинішній першості УПЛ, але Шахтар може наздогнати за очками киян, якщо у неділю обіграє у Ковалівці Колос.