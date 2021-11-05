Расписание и результаты 14 тура чемпионата Украины

C 5 по 7 ноября проходит 14 тур чемпионата Украины. Расписание матчей, время начала, трансляции на ТВ и в интернете, результаты Премьер-лиги, турнирная таблица и прогноз букмекеров
В центральном матче тура встретятся Динамо и Ворскла / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 14-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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Пятница, 5 ноября
19:30 Александрия – Металлист 1925
ТВ: Футбол-1, OLL.TV
Букмекеры: 1.87 – 3.50 – 4.00
Суббота, 6 ноября
14:00 Минай – Мариуполь
ТВ: Футбол-2, OLL.TV
Букмекеры: 2.00 – 3.50 – 3.40
17:00 Динамо – Ворскла
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.38 – 4.80 – 7.50
19:30 Черноморец – Рух
ТВ: Футбол-2, OLL.TV
Букмекеры: 2.55 – 3.50 – 2.50
Воскресенье, 7 ноября
14:00 Ингулец – Днепр-1
ТВ: Футбол-1, OLL.TV
Букмекеры: 5.50 – 3.90 – 1.58
17:00 Заря – Верес
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.61 – 3.75 – 5.50
17:00 Колос – Шахтер
ТВ: Футбол-1, OLL.TV
Букмекеры: 14.00 – 5.25 – 1.24
19:30 Львов – Десна
ТВ: Футбол-1, OLL.TV
Букмекеры: 3.20 – 3.20 – 2.25
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