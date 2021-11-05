Расписание и результаты 14 тура чемпионата Украины

C 5 по 7 ноября проходит 14 тур чемпионата Украины. Расписание матчей, время начала, трансляции на ТВ и в интернете, результаты Премьер-лиги, турнирная таблица и прогноз букмекеров