Колос – Шахтер: где и во сколько смотреть матч УПЛ

Поединок украинской Премьер-лиги состоится 7 ноября и начнется в 17:00, мы ведем онлайн-трансляцию матча Колос – Шахтер

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня в матче 14-го тура чемпионата Украины ковалевский Колос принимает донецкий Шахтер.

Когда начало. Матч чемпионата Украины в Ковалевке начнется в 17:00.

Реклама

Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Колос – Шахтер идет на нашем сайте.

Также поединок можно будет посмотреть в прямой трансляции на канале "Футбол 1".

Кто фаворит. Аналитики букмекерских контор уверены, что "горняки" не должны испытать проблем в Ковалевке. Котировки на победу Шахтера – 1.23, на ничью – 5.70, на победу Колоса – 15.50.

Реклама

Вероятность исхода: победа Шахтера – 75%, ничья – 16%, победа Колоса – 9%.

История встреч в Премьер-лиге:

2021. Колос – Шахтер – 0:0

Колос – Шахтер – 2020. Шахтер – Колос – 3:1

Шахтер – Колос – 2020. Шахтер – Колос – 2:0

Шахтер – Колос – 2020. Колос – Шахтер – 0:1

Колос – Шахтер – 2020. Колос – Шахтер – 3:4

Колос – Шахтер – 2019. Шахтер – Колос – 6:0

Реклама

В турнирной таблице команда Роберто Де Дзерби занимает второе место. Но если обыграет Колос, то сравняется с Динамо по очкам и выйдет в лидеры по дополнительным показателям.

Читайте также: Динамо проиграло дома Ворскле