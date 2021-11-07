7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
Минай --
Ингулец --
20 ноября 00:00
Верес --
Металлист 1925 --
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Колос – Шахтер: где и во сколько смотреть матч УПЛ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
7 ноября, 13:10
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Поединок украинской Премьер-лиги состоится 7 ноября и начнется в 17:00, мы ведем онлайн-трансляцию матча Колос – Шахтер
/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня в матче 14-го тура чемпионата Украины ковалевский Колос принимает донецкий Шахтер.

Когда начало. Матч чемпионата Украины в Ковалевке начнется в 17:00.

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Где смотреть. Онлайн-трансляция матча Колос – Шахтер идет на нашем сайте.

Также поединок можно будет посмотреть в прямой трансляции на канале "Футбол 1".

Колос – Шахтер
смотрите на olltv
Смотреть

Кто фаворит. Аналитики букмекерских контор уверены, что "горняки" не должны испытать проблем в Ковалевке. Котировки на победу Шахтера – 1.23, на ничью – 5.70, на победу Колоса – 15.50.

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Вероятность исхода: победа Шахтера – 75%, ничья – 16%, победа Колоса – 9%.

История встреч в Премьер-лиге:

  • 2021. Колос – Шахтер – 0:0
  • 2020. Шахтер – Колос – 3:1
  • 2020. Шахтер – Колос – 2:0
  • 2020. Колос – Шахтер – 0:1
  • 2020. Колос – Шахтер – 3:4
  • 2019. Шахтер – Колос – 6:0

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В турнирной таблице команда Роберто Де Дзерби занимает второе место. Но если обыграет Колос, то сравняется с Динамо по очкам и выйдет в лидеры по дополнительным показателям.

Читайте также: Динамо проиграло дома Ворскле

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
14
11
2
1
35
7
28
35
Забитые 35
Пропущеные 7
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
13
10
2
1
35
7
28
32
Забитые 35
Пропущеные 7
Разница 28
Результаты последних матчей: В В В Н В
3
Ворскла Ворскла Вор
14
8
4
2
23
11
12
28
Забитые 23
Пропущеные 11
Разница 12
Результаты последних матчей: В Н П В В
4
Заря Заря Зар
13
8
2
3
30
16
14
26
Забитые 30
Пропущеные 16
Разница 14
Результаты последних матчей: В В П В В
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
13
8
1
4
20
14
6
25
Забитые 20
Пропущеные 14
Разница 6
Результаты последних матчей: В П В В П
6
Александрия Александрия Але
14
6
5
3
14
10
4
23
Забитые 14
Пропущеные 10
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
Верес Верес Вер
13
5
4
4
12
12
0
19
Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
Результаты последних матчей: Н В В Н П
8
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забитые 16
Пропущеные 22
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
9
Десна Десна Дес
13
5
3
5
15
21
-6
18
Забитые 15
Пропущеные 21
Разница -6
Результаты последних матчей: П Н Н П П
10
Рух Рух Рух
13
3
4
6
13
18
-5
13
Забитые 13
Пропущеные 18
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н Н В П
11
Колос Колос Кол
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3
2
7
7
18
-11
11
Забитые 7
Пропущеные 18
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П В П
12
Черноморец Черноморец Чер
14
2
5
7
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29
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Забитые 16
Пропущеные 29
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
13
Львов Львов Льв
13
2
4
7
9
20
-11
10
Забитые 9
Пропущеные 20
Разница -11
Результаты последних матчей: В Н П П В
14
Ингулец Ингулец Инг
12
2
3
7
9
22
-13
9
Забитые 9
Пропущеные 22
Разница -13
Результаты последних матчей: Н П П Н П
15
Минай Минай Мин
13
1
5
7
8
20
-12
8
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: П П Н Н П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
14
2
1
11
17
32
-15
7
Забитые 17
Пропущеные 32
Разница -15
Результаты последних матчей: В П П П П

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1
Динамо
14
35:7
35
2
Шахтер
13
35:7
32
3
Ворскла
14
23:11
28
4
Заря
13
30:16
26
5
Днепр-1
13
20:14
25
6
Александрия
14
14:10
23
7
Верес
13
12:12
19
8
Металлист 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
13
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10
14
Ингулец
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9:22
9
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Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
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