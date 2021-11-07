Колос – Шахтар: де і о котрій дивитися матч УПЛ

Поєдинок української Прем'єр-ліги відбудеться 7 листопада та розпочнеться о 17:00, ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Колос – Шахтар.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні у матчі 14-го туру чемпіонату України ковалівський Колос приймає донецький Шахтар.

Коли початок. Матч чемпіонату України у Ковалівці розпочнеться о 17:00.

Реклама

Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Колос – Шахтарйде на нашому сайті.

Також поєдинок можна буде переглянути у прямій трансляції на каналі "Футбол 1".

Хто фаворит. Аналітики букмекерських контор впевнені, що "гірники" не повинні мати проблем у Ковалівці. Котирування на перемогу Шахтаря – 1.23, на нічию – 5.70, на перемогу Колоса – 15.50.

Реклама

Ймовірність результату: перемога Шахтаря – 75%, нічия – 16%, перемога Колоса – 9%.

Історія зустрічей у Прем'єр-лізі:

2021. Колос – Шахтар – 0:0

Колос – Шахтар – 2020. Шахтар – Колос – 3:1

Шахтар – Колос – 2020. Шахтар – Колос – 2:0

Шахтар – Колос – 2020. Колос – Шахтар – 0:1

Колос – Шахтар – 2020. Колос – Шахтар – 3:4

Колос – Шахтар – 2019. Шахтар – Колос – 6:0

У турнірній таблиці команда Роберто Де Дзербі посідає друге місце. Але якщо обіграє Колос, то зрівняється з Динамо за очками та вийде у лідери за додатковими показниками.

Реклама

Читайте також: Динамо програло вдома Ворсклі