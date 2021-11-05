Розклад та результати 14 туру чемпіонату України

З 5 по 7 листопада відбувається 14 тур чемпіонату України. Розклад матчів, час початку, трансляції на ТБ та в інтернеті, результати Прем'єр-ліги, турнірна таблиця та прогноз букмекерів
В центральному матчі туру зустрінуться Динамо та Ворскла / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Цього вікенду в чемпіонаті України з футболу пройдуть поєдинки 14-го туру Прем'єр-ліги. Нижче – розклад та час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця.
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П'ятниця, 5 листопада
19:30 Олександрія – Металіст 1925
ТБ: Футбол-1, OLL.TV
Букмекери: 1.87 – 3.50 – 4.00
Субота, 6 листопада
14:00 Мінай – Маріуполь
ТБ: Футбол-2, OLL.TV
Букмекери: 2.00 – 3.50 – 3.40
17:00 Динамо – Ворскла
ТБ: 2+2
Букмекери: 1.38 – 4.80 – 7.50
19:30 Чорноморець – Рух
ТБ: Футбол-2, OLL.TV
Букмекери: 2.55 – 3.50 – 2.50
Неділя, 7 листопада
14:00 Інгулець – Дніпро-1
ТБ: Футбол-1, OLL.TV
Букмекери: 5.50 – 3.90 – 1.58
17:00 Зоря – Верес
ТБ: УНІАН
Букмекери: 1.61 – 3.75 – 5.50
17:00 Колос – Шахтар
ТБ: Футбол-1, OLL.TV
Букмекери: 14.00 – 5.25 – 1.24
19:30 Львів – Десна
ТБ: Футбол-1, OLL.TV
Букмекери: 3.20 – 3.20 – 2.25
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