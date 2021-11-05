Розклад та результати 14 туру чемпіонату України

З 5 по 7 листопада відбувається 14 тур чемпіонату України. Розклад матчів, час початку, трансляції на ТБ та в інтернеті, результати Прем'єр-ліги, турнірна таблиця та прогноз букмекерів