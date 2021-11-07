Чому Шахтар лідер, а не Динамо: регламент УПЛ

Кількість набраних очок у грандів українського футболу однакова, особистий матч вони зіграли 0:0, але загальна різниця м'ячів краща у "гірників"
Мірча Луческу і Роберто Де Дзербі / Фото: Getty Images, Reuters
У 14-му турі Прем'єр-ліги Динамо сенсаційно програло Ворсклі 1:2.
Шахтар же здолав Колос 3:1.
Тепер у Шахтаря та Динамо за 16 турів до фінішу чемпіонату – по 35 очок.
Але у турнірній таблиці УПЛ на першому рядку Шахтар.
ЧОМУ?
Згідно з регламентом Прем'єр-ліги, вище має бути команда, яка має кращі показники в особистих зустрічах. Але Динамо та Шахтар 3 жовтня зіграли 0:0.
Зважаючи на це, набирає чинності різниця м'ячів у всіх матчах. А вона краща у гірників – "плюс 30" проти "плюс 28" у киян.
Де Дзербі і Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
РЕГЛАМЕНТ УПЛ. СТАТТЯ 22
У разі рівності очок у двох та/або більше команд місця визначаються за такими показниками:
- більша кількість набраних очок у особистих зустрічах між цими командами
- краща різниця м'ячів у особистих зустрічах
- більша кількість забитих м'ячів у особистих зустрічах
- краща різниця забитих та пропущених м'ячів у всіх матчах
- більша кількість забитих м'ячів у всіх матчах
ЧИ МОЖЛИВИЙ "ЗОЛОТИЙ МАТЧ"?
Так, за рівності показників, зазначених у попередній статті, у двох команд, для визначення переможця чемпіонату УПЛ проводиться "Золотий матч".
Шахтар vs Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Тобто для того, щоб "Золотий м'яч" відбувся, потрібно, щоб на фініші сезону Шахтар та Динамо набрали однакову кількість очок, зіграли 0:0 у 25-му турі у квітні один з одним і мали абсолютно однакову кількість забитих та пропущених м'ячів у всіх матчах УПЛ.
1
14
11
2
1
38
8
30
35
Забиті
38
Пропущені
8
Різниця
30
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
Н
2
14
11
2
1
35
7
28
35
Забиті
35
Пропущені
7
Різниця
28
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
Н
3
14
9
2
3
33
16
17
29
Забиті
33
Пропущені
16
Різниця
17
Результати останніх матчів:
В
В
В
П
В
4
14
8
4
2
23
11
12
28
Забиті
23
Пропущені
11
Різниця
12
Результати останніх матчів:
В
Н
П
В
В
5
14
9
1
4
21
14
7
28
Забиті
21
Пропущені
14
Різниця
7
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
6
14
6
5
3
14
10
4
23
Забиті
14
Пропущені
10
Різниця
4
Результати останніх матчів:
В
Н
Н
П
Н
7
14
5
4
5
12
15
-3
19
Забиті
12
Пропущені
15
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
Н
В
В
Н
8
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забиті
16
Пропущені
22
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
В
9
13
5
3
5
15
21
-6
18
Забиті
15
Пропущені
21
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
П
П
10
13
3
4
6
13
18
-5
13
Забиті
13
Пропущені
18
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
Н
Н
В
П
11
13
3
2
8
8
21
-13
11
Забиті
8
Пропущені
21
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
В
12
14
2
5
7
16
29
-13
11
Забиті
16
Пропущені
29
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
В
Н
Н
П
П
13
13
2
4
7
9
20
-11
10
Забиті
9
Пропущені
20
Різниця
-11
Результати останніх матчів:
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Н
П
П
В
14
13
2
3
8
9
23
-14
9
Забиті
9
Пропущені
23
Різниця
-14
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
Н
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1
5
7
8
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-12
8
Забиті
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Пропущені
20
Різниця
-12
Результати останніх матчів:
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П
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П
16
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32
-15
7
Забиті
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Пропущені
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Різниця
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Результати останніх матчів:
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П
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