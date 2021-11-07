7 листопада 14:00
Інгулець 0
Дніпро-1 1
7 листопада 17:00
Колос 1
Шахтар 3
7 листопада 17:00
Зоря 3
Верес 0
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
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Чому Шахтар лідер, а не Динамо: регламент УПЛ

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
7 листопада, 21:02
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Кількість набраних очок у грандів українського футболу однакова, особистий матч вони зіграли 0:0, але загальна різниця м'ячів краща у "гірників"
Мірча Луческу і Роберто Де Дзербі
Мірча Луческу і Роберто Де Дзербі / Фото: Getty Images, Reuters

У 14-му турі Прем'єр-ліги Динамо сенсаційно програло Ворсклі 1:2.

Шахтар же здолав Колос 3:1.

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Тепер у Шахтаря та Динамо за 16 турів до фінішу чемпіонату – по 35 очок.

Але у турнірній таблиці УПЛ на першому рядку Шахтар.

ЧОМУ?

Згідно з регламентом Прем'єр-ліги, вище має бути команда, яка має кращі показники в особистих зустрічах. Але Динамо та Шахтар 3 жовтня зіграли 0:0.

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Зважаючи на це, набирає чинності різниця м'ячів у всіх матчах. А вона краща у гірників – "плюс 30" проти "плюс 28" у киян.

Де Дзербі і Луческу
Де Дзербі і Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

РЕГЛАМЕНТ УПЛ. СТАТТЯ 22

У разі рівності очок у двох та/або більше команд місця визначаються за такими показниками:

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  • більша кількість набраних очок у особистих зустрічах між цими командами
  • краща різниця м'ячів у особистих зустрічах
  • більша кількість забитих м'ячів у особистих зустрічах
  • краща різниця забитих та пропущених м'ячів у всіх матчах
  • більша кількість забитих м'ячів у всіх матчах

ЧИ МОЖЛИВИЙ "ЗОЛОТИЙ МАТЧ"?

Так, за рівності показників, зазначених у попередній статті, у двох команд, для визначення переможця чемпіонату УПЛ проводиться "Золотий матч".

Шахтар vs Динамо
Шахтар vs Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Тобто для того, щоб "Золотий м'яч" відбувся, потрібно, щоб на фініші сезону Шахтар та Динамо набрали однакову кількість очок, зіграли 0:0 у 25-му турі у квітні один з одним і мали абсолютно однакову кількість забитих та пропущених м'ячів у всіх матчах УПЛ.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
14
11
2
1
38
8
30
35
Забиті 38
Пропущені 8
Різниця 30
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
Динамо Динамо Дин
14
11
2
1
35
7
28
35
Забиті 35
Пропущені 7
Різниця 28
Результати останніх матчів: П В В В Н
3
Зоря Зоря Зор
14
9
2
3
33
16
17
29
Забиті 33
Пропущені 16
Різниця 17
Результати останніх матчів: В В В П В
4
Ворскла Ворскла Вор
14
8
4
2
23
11
12
28
Забиті 23
Пропущені 11
Різниця 12
Результати останніх матчів: В Н П В В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
14
9
1
4
21
14
7
28
Забиті 21
Пропущені 14
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В П В В
6
Олександрія Олександрія Оле
14
6
5
3
14
10
4
23
Забиті 14
Пропущені 10
Різниця 4
Результати останніх матчів: В Н Н П Н
7
Верес Верес Вер
14
5
4
5
12
15
-3
19
Забиті 12
Пропущені 15
Різниця -3
Результати останніх матчів: П Н В В Н
8
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забиті 16
Пропущені 22
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П В В В
9
Десна Десна Дес
13
5
3
5
15
21
-6
18
Забиті 15
Пропущені 21
Різниця -6
Результати останніх матчів: П Н Н П П
10
Рух Рух Рух
13
3
4
6
13
18
-5
13
Забиті 13
Пропущені 18
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н Н В П
11
Колос Колос Кол
13
3
2
8
8
21
-13
11
Забиті 8
Пропущені 21
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П П В
12
Чорноморець Чорноморець Чор
14
2
5
7
16
29
-13
11
Забиті 16
Пропущені 29
Різниця -13
Результати останніх матчів: В Н Н П П
13
Львів Львів Льв
13
2
4
7
9
20
-11
10
Забиті 9
Пропущені 20
Різниця -11
Результати останніх матчів: В Н П П В
14
Інгулець Інгулець Інг
13
2
3
8
9
23
-14
9
Забиті 9
Пропущені 23
Різниця -14
Результати останніх матчів: П Н П П Н
15
Минай Минай Мин
13
1
5
7
8
20
-12
8
Забиті 8
Пропущені 20
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П Н Н П
16
Маріуполь Маріуполь Мар
14
2
1
11
17
32
-15
7
Забиті 17
Пропущені 32
Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П П П

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6.50

Боснія і Герцеговина

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14:00

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2.05

3.50

4.14

Франція

13 лист

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Казахстан

1.06

15.0

61.0
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Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Верес
14
12:15
19
8
Металіст 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
13
9:20
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
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