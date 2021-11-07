Почему Шахтер лидер, а не Динамо: регламент УПЛ

Количество набранных очков у грандов украинского футбола одинаковое, личный матч они сыграли 0:0, но общая разница мячей лучше у "горняков"

Мирча Луческу и Роберто Де Дзерби / Фото: Getty Images, Reuters

В 14-м туре Премьер-лиги Динамо сенсационно проиграло Ворскле 1:2.

Шахтер же одолел Колос 3:1.

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Теперь у Шахтера и Динамо за 16 туров до финиша чемпионата – по 35 очков.

Но в турнирной таблице УПЛ на первом месте Шахтер.

ПОЧЕМУ?

Согласно регламенту Премьер-лиги, выше должна быть команда, у которой лучше показатели в личных встречах. Но Динамо и Шахтер 3 октября сыграли 0:0.

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В виду этого, вступает в силу разница мячей во всех матчах. А она лучше у горняков – "плюс 30" против "плюс 28" у киевлян.

Де Дзерби и Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

РЕГЛАМЕНТ УПЛ. СТАТЬЯ 22

В случае равенства очков у двух и/или более команд, места определяются по следующим показателям:

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большее количество набранных очков в личных встречах между этими командами

лучшая разница мячей в личных встречах

большее количество забитых мячей в личных встречах

лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах

большее количество забитых мячей во всех матчах

ВОЗМОЖЕН ЛИ "ЗОЛОТОЙ МАТЧ"?

Да, при равенстве показателей, указанных в предыдущей статье, у двух команд, для определения победителя чемпионата УПЛ проводится "Золотой матч".

Шахтер vs Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

То есть для того, чтобы "Золотой мяч" состоялся, нужно, чтобы на финише сезона Шахтер и Динамо набрали равное количество очков, сыграли 0:0 в 25-м туре в апреле друг с другом и имели абсолютно одинаковое количество забитых и пропущенных мячей во всех матчах УПЛ.