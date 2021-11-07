На вершині! Шахтар переміг Колос і вийшов на перше місце

У матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги Колос на своєму стадіоні зустрічався із Шахтарем

Шахтар обіграв Колос / Фото: Колаж: Сьогодні

Зустріч завершилася перемогою донецької команди з рахунком 3:1. Перед матчем стало відомо, що у Колоса новий головний тренер. Сергій Кузнецов написав заяву про відставку з посади тренера. До матчу із Шахтарем команду готував асистент тренера Ярослав Вишняк.

ОГЛЯД МАТЧУ

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У складі Шахтаря м'ячі забили Матвієнко, Фернандо та Мудрик. За Колос забив Ільїн.

Ця перемога допомогла Шахтарю піднятися на перше місце у турнірній таблиці УПЛ. В активі донецької команди 35 очок. Стільки ж має київське Динамо, яке вчора на НСК "Олімпійський" програло Ворсклі з рахунком 1:2, але гірники обійшли підопічних Мірчі Луческу за додатковими показниками.

Колос зазнав четвертої поразки поспіль і залишився на 11-й позиції, маючи в активі 11 очок.

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Колос – Шахтар – 1:3

Голи: Матвієнко, 15 (0:1). Фернандо, 25 (0:2). Ільїн, 41 (1:2). Мудрик, 72 (1:3).