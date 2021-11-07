7 ноября 14:00
Ингулец 0
Днепр-1 1
7 ноября 17:00
Колос 1
Шахтер 3
7 ноября 17:00
Заря 3
Верес 0
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
Минай --
Ингулец --
20 ноября 00:00
Верес --
Металлист 1925 --
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На вершине! Шахтер победил Колос и вышел на первое место

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
7 ноября, 18:51
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В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги Колос на своем стадионе встречался с Шахтером
Шахтер обыграл Колос
Шахтер обыграл Колос / Фото: Коллаж: Сегодня

Встреча завершилась победой донецкой команды со счетом 3:1. Перед матчем стало известно, что у Колоса новый главный тренер. Сергей Кузнецов написал заявление об отставке с поста тренера. К матчу с Шахтером команду готовил ассистент тренера Ярослав Вышняк.

ОБЗОР МАТЧА

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В составе Шахтера мячи забили Матвиенко, Фернандо и Мудрик. За Колос забил Ильин.

Эта победа позволила Шахтеру подняться на первое место в турнирной таблице УПЛ. В активе донецкой команды 35 очков. Столько же имеет киевское Динамо, которое вчера на НСК Олимпийский проиграло Ворскле со счетом 1:2, но "горняки" обошли подопечных Мирчи Луческу по дополнительным показателям.

Колос потерпел четвертое поражение подряд и остался на 11-й позиции, имея в своем активе 11 очков.

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Колос – Шахтер – 1:3

Голы: Матвиенко, 15 (0:1). Фернандо, 25 (0:2). Ильин, 41 (1:2). Мудрик, 72 (1:3).

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
14
11
2
1
38
8
30
35
Забитые 38
Пропущеные 8
Разница 30
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Динамо Динамо Дин
14
11
2
1
35
7
28
35
Забитые 35
Пропущеные 7
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В В Н
3
Заря Заря Зар
14
9
2
3
33
16
17
29
Забитые 33
Пропущеные 16
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В П В
4
Ворскла Ворскла Вор
14
8
4
2
23
11
12
28
Забитые 23
Пропущеные 11
Разница 12
Результаты последних матчей: В Н П В В
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
14
9
1
4
21
14
7
28
Забитые 21
Пропущеные 14
Разница 7
Результаты последних матчей: В В П В В
6
Александрия Александрия Але
14
6
5
3
14
10
4
23
Забитые 14
Пропущеные 10
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
Верес Верес Вер
14
5
4
5
12
15
-3
19
Забитые 12
Пропущеные 15
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н В В Н
8
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забитые 16
Пропущеные 22
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
9
Десна Десна Дес
13
5
3
5
15
21
-6
18
Забитые 15
Пропущеные 21
Разница -6
Результаты последних матчей: П Н Н П П
10
Рух Рух Рух
13
3
4
6
13
18
-5
13
Забитые 13
Пропущеные 18
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н Н В П
11
Колос Колос Кол
13
3
2
8
8
21
-13
11
Забитые 8
Пропущеные 21
Разница -13
Результаты последних матчей: П П П П В
12
Черноморец Черноморец Чер
14
2
5
7
16
29
-13
11
Забитые 16
Пропущеные 29
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
13
Львов Львов Льв
13
2
4
7
9
20
-11
10
Забитые 9
Пропущеные 20
Разница -11
Результаты последних матчей: В Н П П В
14
Ингулец Ингулец Инг
13
2
3
8
9
23
-14
9
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П Н П П Н
15
Минай Минай Мин
13
1
5
7
8
20
-12
8
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: П П Н Н П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
14
2
1
11
17
32
-15
7
Забитые 17
Пропущеные 32
Разница -15
Результаты последних матчей: В П П П П

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12 нояб

19:45

Швейцария

1.62

4.08

6.50

Босния и Герцеговина

13 нояб

14:00

Финляндия

2.05

3.50

4.14

Франция

13 нояб

19:45

Казахстан

1.06

15.0

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Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Верес
14
12:15
19
8
Металлист 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
13
9:20
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
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