На вершине! Шахтер победил Колос и вышел на первое место

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги Колос на своем стадионе встречался с Шахтером
Шахтер обыграл Колос / Фото: Коллаж: Сегодня
Встреча завершилась победой донецкой команды со счетом 3:1. Перед матчем стало известно, что у Колоса новый главный тренер. Сергей Кузнецов написал заявление об отставке с поста тренера. К матчу с Шахтером команду готовил ассистент тренера Ярослав Вышняк.
ОБЗОР МАТЧА
В составе Шахтера мячи забили Матвиенко, Фернандо и Мудрик. За Колос забил Ильин.
Эта победа позволила Шахтеру подняться на первое место в турнирной таблице УПЛ. В активе донецкой команды 35 очков. Столько же имеет киевское Динамо, которое вчера на НСК Олимпийский проиграло Ворскле со счетом 1:2, но "горняки" обошли подопечных Мирчи Луческу по дополнительным показателям.
Колос потерпел четвертое поражение подряд и остался на 11-й позиции, имея в своем активе 11 очков.
Колос – Шахтер – 1:3
Голы: Матвиенко, 15 (0:1). Фернандо, 25 (0:2). Ильин, 41 (1:2). Мудрик, 72 (1:3).
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