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Колос во второй раз за сезон остался без тренера: Кузнецов подал в отставку перед матчем с Шахтером

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
7 ноября, 18:22
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Исполняющий обязанности главного тренера Колоса Сергей Кузнецов подал в отставку после матча со Львовом
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Отмечается, что президент клуба Андрей Засуха пока не принял решение, принимать ли его отставку.

Ранее мы писали, что бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил Дженоа.

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Кузнецов написал заявление об уходе из Колоса перед матчем 14-го тура украинской Премьер-лиги с Шахтером. Поединок проходит в эти минуты, а руководит командой из Ковалевки Ярослав Вишняк.

Напомним, что в конце августа этого года Руслан Костышин ушел с поста главного тренера Колоса после разгрома от Динамо (0:7) в матче чемпионата Украины. Но он остался работать в структуре клуба.

Костышин работал в Колосе с 2014 года. Вывел команду из Второй лиги в УПЛ. Два сезона подряд Колос выступал в еврокубках – в Лиге Европы-2020/21 и Лиге конференций-2021/22.

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