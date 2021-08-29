29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
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Не пережил 0:7 от Динамо. Тренер Колоса подал в отставку

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
29 августа, 12:57
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Руслан Костышин ушел с поста главного тренера Колоса после разгрома в матче чемпионата Украины. Но останется работать в структуре клуба
Костышин выводил Колос в еврокубки
Костышин выводил Колос в еврокубки / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Вчера киевское Динамо поиздевалось над Колосом, забив ковалевскому клубу семь голов. Шесть – в первом тайме. Сегодня главный тренер Колоса Руслан Костышин подал в отставку.

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Президент Андрей Засуха принял это решение и предложил Костышину остаться работать в структуре клуба. Костышин принял предложение президента и остается работать в команде из Ковалевки.

Исполняющим обязанности главного тренера Колоса пока будет Сергей Кузнецов, работавший помощником Костишина в его тренерском штабе.

Руслан Костышин работал в Колосе с 2014 года. Вывел команду со Второй лиги в УПЛ. Два сезона подряд Колос выступал в еврокубках – в Лиге Европы-2020/21 и Лиге конференций-2021/22.

Сейчас в чемпионате Украины Колос занимает 11-е место – 5 очков в 5 матчах.

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Позиция
Команда
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Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
6
5
1
0
20
2
18
16
Забитые 20
Пропущеные 2
Разница 18
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
Днепр-1 Днепр-1 Дне
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4
1
1
12
6
6
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Забитые 12
Пропущеные 6
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В В
3
Шахтер Шахтер Шах
5
4
0
1
11
3
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12
Забитые 11
Пропущеные 3
Разница 8
Результаты последних матчей: В В П В В
4
Десна Десна Дес
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4
0
1
9
6
3
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Забитые 9
Пропущеные 6
Разница 3
Результаты последних матчей: П В В В В
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Ворскла Ворскла Вор
5
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0
11
4
7
11
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н В В Н
6
Александрия Александрия Але
6
3
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1
7
5
2
11
Забитые 7
Пропущеные 5
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В Н В П
7
Заря Заря Зар
5
2
1
2
11
8
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7
Забитые 11
Пропущеные 8
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В П
8
Ингулец Ингулец Инг
6
2
1
3
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11
-3
7
Забитые 8
Пропущеные 11
Разница -3
Результаты последних матчей: В В Н П П
9
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
6
2
0
4
6
10
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6
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В П
10
Верес Верес Вер
5
1
2
2
3
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Пропущеные 7
Разница -4
Результаты последних матчей: В Н П П Н
11
Колос Колос Кол
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забитые 2
Пропущеные 9
Разница -7
Результаты последних матчей: П П Н В Н
12
Минай Минай Мин
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забитые 2
Пропущеные 4
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Результаты последних матчей: П Н П В
13
Рух Рух Рух
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П П
14
Черноморец Черноморец Чер
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П В П П
15
Львов Львов Льв
5
0
2
3
4
11
-7
2
Забитые 4
Пропущеные 11
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П П Н
16
Мариуполь Мариуполь Мар
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
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1
Динамо
6
20:2
16
2
Днепр-1
6
12:6
13
3
Шахтер
5
11:3
12
4
Десна
5
9:6
12
5
Ворскла
5
11:4
11
6
Александрия
6
7:5
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8
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Колос
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5
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4
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Рух
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4:8
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Черноморец
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7:16
4
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Львов
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2
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Мариуполь
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