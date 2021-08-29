Не пережил 0:7 от Динамо. Тренер Колоса подал в отставку

Руслан Костышин ушел с поста главного тренера Колоса после разгрома в матче чемпионата Украины. Но останется работать в структуре клуба
Костышин выводил Колос в еврокубки / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка
Вчера киевское Динамо поиздевалось над Колосом, забив ковалевскому клубу семь голов. Шесть – в первом тайме. Сегодня главный тренер Колоса Руслан Костышин подал в отставку.
Президент Андрей Засуха принял это решение и предложил Костышину остаться работать в структуре клуба. Костышин принял предложение президента и остается работать в команде из Ковалевки.
Исполняющим обязанности главного тренера Колоса пока будет Сергей Кузнецов, работавший помощником Костишина в его тренерском штабе.
Руслан Костышин работал в Колосе с 2014 года. Вывел команду со Второй лиги в УПЛ. Два сезона подряд Колос выступал в еврокубках – в Лиге Европы-2020/21 и Лиге конференций-2021/22.
Сейчас в чемпионате Украины Колос занимает 11-е место – 5 очков в 5 матчах.
Турнирная таблица УПЛ
1
6
5
1
0
20
2
18
16
Забитые
20
Пропущеные
2
Разница
18
Результаты последних матчей:
В
В
Н
В
В
2
6
4
1
1
12
6
6
13
Забитые
12
Пропущеные
6
Разница
6
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
В
3
5
4
0
1
11
3
8
12
Забитые
11
Пропущеные
3
Разница
8
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
В
4
5
4
0
1
9
6
3
12
Забитые
9
Пропущеные
6
Разница
3
Результаты последних матчей:
П
В
В
В
В
5
5
3
2
0
11
4
7
11
Забитые
11
Пропущеные
4
Разница
7
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
Н
6
6
3
2
1
7
5
2
11
Забитые
7
Пропущеные
5
Разница
2
Результаты последних матчей:
Н
В
Н
В
П
7
5
2
1
2
11
8
3
7
Забитые
11
Пропущеные
8
Разница
3
Результаты последних матчей:
В
Н
П
В
П
8
6
2
1
3
8
11
-3
7
Забитые
8
Пропущеные
11
Разница
-3
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
П
9
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забитые
6
Пропущеные
10
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
П
П
В
П
10
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забитые
3
Пропущеные
7
Разница
-4
Результаты последних матчей:
В
Н
П
П
Н
11
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забитые
2
Пропущеные
9
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
Н
В
Н
12
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забитые
2
Пропущеные
4
Разница
-2
Результаты последних матчей:
П
Н
П
В
13
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забитые
4
Пропущеные
8
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
Н
В
П
П
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забитые
7
Пропущеные
16
Разница
-9
Результаты последних матчей:
Н
П
В
П
П
15
5
0
2
3
4
11
-7
2
Забитые
4
Пропущеные
11
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
Н
П
П
Н
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забитые
8
Пропущеные
15
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
П