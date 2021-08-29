Не пережил 0:7 от Динамо. Тренер Колоса подал в отставку

Руслан Костышин ушел с поста главного тренера Колоса после разгрома в матче чемпионата Украины. Но останется работать в структуре клуба

Костышин выводил Колос в еврокубки / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Вчера киевское Динамо поиздевалось над Колосом, забив ковалевскому клубу семь голов. Шесть – в первом тайме. Сегодня главный тренер Колоса Руслан Костышин подал в отставку.

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Президент Андрей Засуха принял это решение и предложил Костышину остаться работать в структуре клуба. Костышин принял предложение президента и остается работать в команде из Ковалевки.

Исполняющим обязанности главного тренера Колоса пока будет Сергей Кузнецов, работавший помощником Костишина в его тренерском штабе.

Руслан Костышин работал в Колосе с 2014 года. Вывел команду со Второй лиги в УПЛ. Два сезона подряд Колос выступал в еврокубках – в Лиге Европы-2020/21 и Лиге конференций-2021/22.

Сейчас в чемпионате Украины Колос занимает 11-е место – 5 очков в 5 матчах.

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