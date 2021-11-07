Колос вдруге за сезон залишився без тренера: Кузнєцов подав у відставку перед матчем із Шахтарем

Виконувач обов'язків головного тренера Колоса Сергій Кузнєцов подав у відставку після матчу зі Львовом

Сергій Кузнєцов / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Зазначається, що президент клубу Андрій Засуха поки що не ухвалив рішення, чи приймати його відставку.

Раніше ми писали, що колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко очолив Дженоа.

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Кузнєцов написав заяву про звільнення з Колоса перед матчем 14-го туру української Прем'єр-ліги з Шахтарем. Поєдинок відбувається у ці хвилини, а керує командою з Ковалівки Ярослав Вишняк.

Нагадаємо, що наприкінці серпня цього року Руслан Костишин пішов з посади головного тренера Колоса після розгрому від Динамо (0:7) у матчі чемпіонату України. Але він залишився працювати у структурі клубу.

Костишин працював у Колосі з 2014 року. Вивів команду із Другої ліги до УПЛ. Два сезони поспіль Колос виступав у єврокубках – у Лізі Європи-2020/21 та Лізі конференцій-2021/22.