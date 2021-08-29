Чи не пережив 0:7 від Динамо. Тренер Колоса подав у відставку

Руслан Костишин пішов з поста головного тренера Колоса після розгрому в матчі чемпіонату України. Але залишиться працювати в структурі клубу

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Вчора київське Динамо познущалося над Колосом, забивши ковалывському клубу сім голів. Шість – в першому таймі. Сьогодні головний тренер Колоса Руслан Костишин подав у відставку.

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Президент Андрій Засуха прийняв це рішення і запропонував Костишину залишитися працювати в структурі. Костишин прийняв пропозицію президента і залишається працювати в команді з Ковалівки.

Виконуючим обов'язки головного тренера Колоса поки буде Сергій Кузнєцов, який працював помічником Костишина в його тренерському штабі.

Руслан Костишин працював у Колосі з 2014 року. Вивів команду з Другої ліги в УПЛ. Два сезони поспіль Колос виступав в єврокубках – в Лізі Європи-2020/21 і Лізі конференцій-2021/22.

Зараз в чемпіонаті України Колос займає 11-е місце – 5 очок в 5 матчах.

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