29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
11 вересня 00:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
Минай --
Чорноморець --
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Чи не пережив 0:7 від Динамо. Тренер Колоса подав у відставку

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
29 серпня, 12:57
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Руслан Костишин пішов з поста головного тренера Колоса після розгрому в матчі чемпіонату України. Але залишиться працювати в структурі клубу
/ Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Вчора київське Динамо познущалося над Колосом, забивши ковалывському клубу сім голів. Шість – в першому таймі. Сьогодні головний тренер Колоса Руслан Костишин подав у відставку.

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Президент Андрій Засуха прийняв це рішення і запропонував Костишину залишитися працювати в структурі. Костишин прийняв пропозицію президента і залишається працювати в команді з Ковалівки.

Виконуючим обов'язки головного тренера Колоса поки буде Сергій Кузнєцов, який працював помічником Костишина в його тренерському штабі.

Руслан Костишин працював у Колосі з 2014 року. Вивів команду з Другої ліги в УПЛ. Два сезони поспіль Колос виступав в єврокубках – в Лізі Європи-2020/21 і Лізі конференцій-2021/22.

Зараз в чемпіонаті України Колос займає 11-е місце – 5 очок в 5 матчах.

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Турнірна таблиця УПЛ

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
6
5
1
0
20
2
18
16
Забиті 20
Пропущені 2
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В Н В В
2
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
6
4
1
1
12
6
6
13
Забиті 12
Пропущені 6
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В П В В
3
Шахтар Шахтар Шах
5
4
0
1
11
3
8
12
Забиті 11
Пропущені 3
Різниця 8
Результати останніх матчів: В В П В В
4
Десна Десна Дес
5
4
0
1
9
6
3
12
Забиті 9
Пропущені 6
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В В В
5
Ворскла Ворскла Вор
5
3
2
0
11
4
7
11
Забиті 11
Пропущені 4
Різниця 7
Результати останніх матчів: В Н В В Н
6
Олександрія Олександрія Оле
6
3
2
1
7
5
2
11
Забиті 7
Пропущені 5
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н В Н В П
7
Зоря Зоря Зор
5
2
1
2
11
8
3
7
Забиті 11
Пропущені 8
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н П В П
8
Інгулець Інгулець Інг
6
2
1
3
8
11
-3
7
Забиті 8
Пропущені 11
Різниця -3
Результати останніх матчів: В В Н П П
9
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забиті 6
Пропущені 10
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П П В П
10
Верес Верес Вер
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забиті 3
Пропущені 7
Різниця -4
Результати останніх матчів: В Н П П Н
11
Колос Колос Кол
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забиті 2
Пропущені 9
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П Н В Н
12
Минай Минай Мин
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забиті 2
Пропущені 4
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н П В
13
Рух Рух Рух
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забиті 4
Пропущені 8
Різниця -4
Результати останніх матчів: П Н В П П
14
Чорноморець Чорноморець Чор
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забиті 7
Пропущені 16
Різниця -9
Результати останніх матчів: Н П В П П
15
Львів Львів Льв
5
0
2
3
4
11
-7
2
Забиті 4
Пропущені 11
Різниця -7
Результати останніх матчів: П Н П П Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забиті 8
Пропущені 15
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П П П

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Бронза
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27
28
93
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
21
18
17
56
3
flag ПКР ПКРRPC
15
9
23
47
4
flag США СШАUS
13
10
7
30
5
flag Україна УкраїнаUA
10
21
11
42
6
flag Бразилія БразиліяBR
9
5
15
29
7
flag Азербайджан АзербайджанAZ
9
0
3
12
8
flag Австралія АвстраліяAU
7
13
13
33
9
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7
9
9
25
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7
6
5
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Дніпро-1
6
12:6
13
3
Шахтар
5
11:3
12
4
Десна
5
9:6
12
5
Ворскла
5
11:4
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Зоря
5
11:8
7
8
Інгулець
6
8:11
7
9
Металіст 1925
6
6:10
6
10
Верес
5
3:7
5
11
Колос
5
2:9
5
12
Минай
4
2:4
4
13
Рух
5
4:8
4
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
5
4:11
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
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2
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32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
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20
28
23
71
6
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17
7
22
46
7
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14
36
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11
33
9
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10
11
16
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