Колос – Шахтер: онлайн-трансляция битвы за первое место

"Горняки" возглавят турнирную таблицу Премьер-лиги если одержат победу в Ковалевке
В воскресенье, 7 ноября, состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги. Колос принимает Шахтер.
Вчера Динамо проиграло Ворскле. А это значит, если Шахтер сегодня выиграет, то выйдет на первое место в УПЛ, по дополнительным показателям.
Матч начнется в 17:00. Мы ведем мультимедийную онлайн-трансляцию поединка Колос – Шахтер, с видео повторами голов.
Где смотреть матч. Поединок Колос – Шахтер в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".
История противостояния. Всего шесть раз команды пересекались в чемпионате Украины. Пять поединков выиграли "горняки", еще один раз была зафиксирована ничья.
Турнирные расклады. Беспроигрышная серия Шахтера в УПЛ продолжается уже 10 матчей, а вот Колос не может забить гол 302 минуты.
Клуб из Ковалевки находится на 11-м месте в турнирной таблице. А "горнякам" вчера подсобила Ворскла. Смотрите, как полтавчане обыграли Динамо.
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Кто фаворит. Естественно, что фаворит встречи донецкий клуб. Котировки по победу Шахтер – 1.23, на ничью – 5.70, на победу Колоса – 15.50.
Вероятность исхода: победа Шахтера – 75%, ничья – 16%, победа Колоса – 9%.