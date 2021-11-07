Колос – Шахтер: онлайн-трансляция битвы за первое место

"Горняки" возглавят турнирную таблицу Премьер-лиги если одержат победу в Ковалевке

В воскресенье, 7 ноября, состоится матч 14-го тура украинской Премьер-лиги. Колос принимает Шахтер.

Вчера Динамо проиграло Ворскле. А это значит, если Шахтер сегодня выиграет, то выйдет на первое место в УПЛ, по дополнительным показателям.

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Матч начнется в 17:00. Мы ведем мультимедийную онлайн-трансляцию поединка Колос – Шахтер, с видео повторами голов.

Где смотреть матч. Поединок Колос – Шахтер в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

История противостояния. Всего шесть раз команды пересекались в чемпионате Украины. Пять поединков выиграли "горняки", еще один раз была зафиксирована ничья.

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Турнирные расклады. Беспроигрышная серия Шахтера в УПЛ продолжается уже 10 матчей, а вот Колос не может забить гол 302 минуты.

Клуб из Ковалевки находится на 11-м месте в турнирной таблице. А "горнякам" вчера подсобила Ворскла. Смотрите, как полтавчане обыграли Динамо.

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Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 14 11 2 1 35 7 28 35 Забитые 35 Пропущеные 7 Разница 28 Результаты последних матчей: П В В В Н 2 Шахтер Шах 13 10 2 1 35 7 28 32 Забитые 35 Пропущеные 7 Разница 28 Результаты последних матчей: В В В Н В 3 Ворскла Вор 14 8 4 2 23 11 12 28 Забитые 23 Пропущеные 11 Разница 12 Результаты последних матчей: В Н П В В 4 Заря Зар 13 8 2 3 30 16 14 26 Забитые 30 Пропущеные 16 Разница 14 Результаты последних матчей: В В П В В 5 Днепр-1 Дне 13 8 1 4 20 14 6 25 Забитые 20 Пропущеные 14 Разница 6 Результаты последних матчей: В П В В П 6 Александрия Але 14 6 5 3 14 10 4 23 Забитые 14 Пропущеные 10 Разница 4 Результаты последних матчей: В Н Н П Н 7 Верес Вер 13 5 4 4 12 12 0 19 Забитые 12 Пропущеные 12 Разница 0 Результаты последних матчей: Н В В Н П 8 Металлист 1925 Мет 14 6 1 7 16 22 -6 19 Забитые 16 Пропущеные 22 Разница -6 Результаты последних матчей: П П В В В 9 Десна Дес 13 5 3 5 15 21 -6 18 Забитые 15 Пропущеные 21 Разница -6 Результаты последних матчей: П Н Н П П 10 Рух Рух 13 3 4 6 13 18 -5 13 Забитые 13 Пропущеные 18 Разница -5 Результаты последних матчей: П Н Н В П 11 Колос Кол 12 3 2 7 7 18 -11 11 Забитые 7 Пропущеные 18 Разница -11 Результаты последних матчей: П П П В П 12 Черноморец Чер 14 2 5 7 16 29 -13 11 Забитые 16 Пропущеные 29 Разница -13 Результаты последних матчей: В Н Н П П 13 Львов Льв 13 2 4 7 9 20 -11 10 Забитые 9 Пропущеные 20 Разница -11 Результаты последних матчей: В Н П П В 14 Ингулец Инг 12 2 3 7 9 22 -13 9 Забитые 9 Пропущеные 22 Разница -13 Результаты последних матчей: Н П П Н П 15 Минай Мин 13 1 5 7 8 20 -12 8 Забитые 8 Пропущеные 20 Разница -12 Результаты последних матчей: П П Н Н П 16 Мариуполь Мар 14 2 1 11 17 32 -15 7 Забитые 17 Пропущеные 32 Разница -15 Результаты последних матчей: В П П П П

Кто фаворит. Естественно, что фаворит встречи донецкий клуб. Котировки по победу Шахтер – 1.23, на ничью – 5.70, на победу Колоса – 15.50.

Вероятность исхода: победа Шахтера – 75%, ничья – 16%, победа Колоса – 9%.