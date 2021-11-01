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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Заміна у збірній: замість захисника Динамо викликано гравця Шахтаря

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
1 листопада, 18:46
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Наставник збірної України Олександр Петраков дозаявив до збірної України захисника Шахтаря Віктора Корнієнка
Віктор Корнієнко
Віктор Корнієнко

Гравець донецької команди замінить у складі лівого захисника Динамо Віталія Миколенка, який отримав травму та не допоможе національній команді у двох найближчих матчах, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Раніше ми писали, що дружина футболіста збірної України потрапила до лікарні Португалії.

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22-річний Корнієнко провів у збірній України один матч.

11 листопада Україна проведе контрольний матч із Болгарією, а 16 листопада відбудеться ключовий поєдинок відбору ЧС-2022 проти Боснії.

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Воротарі: Андрій П'ятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (все – Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Малиновський (Аталанта), Олександр Зубков (Ференцварош) , Віктор Коваленко (Спеція).

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Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар), Денис Гармаш (Динамо).

Резервний список

Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – Шахтар), Сергій Булець (Зоря), Ігор Харатін (Легія), Олександр Пихаленок (Дніпро-1).

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34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
12
21:10
24
5
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Олександрія
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20
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19
9
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Рух
12
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13
11
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12
7:18
11
12
Львів
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9:20
10
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