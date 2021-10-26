Ребров влітку замінить Петракова? Нові подробиці можливої рокировки

Епопея з призначенням Сергія Реброва головним тренером збірної України може отримати своє продовження наступного літа

Ребров має шанс очолити збірну влітку 2022 року. / Фото: Колаж: Сьогодні

Син Сергія Реброва Дмитро, в інтерв'ю FanDay.net розповів багато деталей з можливого призначення екс-динамівця наставником національної команди України.

Читайте також: Конфлікт вичерпано! Стало відомо, що допомогло Малиновському помиритися з Петраковим

Реклама

За словами Дмитра, контракт його батька з еміратським клубом Аль-Айном діятиме до літа 2022 року. Після закінчення дії угоди, Сергій Ребров може очолити збірну України. Все залежить від результату, який продемонструє команда Петракова.

- Чи справді Сергій Ребров вів переговори зі збірною України? – Думаю, це не є секретом. Я з ним не так багато говорив на цю тему. Так, якісь перемовини були. Коли я з ним спілкувався з цього приводу, він не стверджував, що це близько і може статися. Казав, що ведуться якісь переговори між клубом та УАФ. Ось і все, що я знаю. - Не вийшло через контракт з Аль-Айном? Клуб не захотів його відпускати? - Я не знаю, чи не захотів відпускати його клуб, але він підписав контракт з Аль-Айном і негарно було б йти з цієї команди просто так. Думаю, треба було виявити повагу до клубу. Батько не хотів залишати команду на своїх умовах. Це мало задовольнити обидві сторони.

Ребров вдало почав роботу з Аль-Айном / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

- Він має контракт з Аль-Айном до літа 2022 року? – Так. Багато хто писав, що до 2025 року, але це не правда. - Чи він планує відпрацювати його до кінця? - Думаю так.

Сергій Ребров/Фото alainclub.ae

Реклама

– Чи має він у планах після закінчення контракту з Аль-Айном попрацювати зі збірною України? – Якщо буде така можливість, то, звісно. Але зараз із командою працює Олександр Петраков і думаю, якщо у нього все вийде, то матиме можливість залишитися на чолі збірної України. Тато має амбіції очолити збірну України, якщо це буде цього літа або в майбутньому", – розповів Дмитро Ребров в інтерв'ю FanDay.net.

Нагадаємо, Сергій Ребров мав замінити Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України, але йому не вдалося розірвати контракт із Аль-Айном, де, за даними ЗМІ, він отримує 4 млн. євро на рік.

Ребров готовий очолити збірну України пізніше / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

У результаті замість Реброва збірну України очолив Олександр Петраков, під керівництвом якого "синьо-жовті" зіграли внічию з Казахстаном (2:2), Францією (1:1), Чехією (1:1), Боснією (1:1) та обіграли Фінляндію 2:1.

Реклама

Також ми повідомляли, що Сергій Ребров визнаний найкращим наставником вересня у чемпіонаті ОАЕ.