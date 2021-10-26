Ребров летом заменит Петракова? Новые подробности возможной рокировки

Сын Сергея Реброва Дмитрий, в интервью FanDay.net рассказал много деталей несостоявшегося назначения экс-динамовца наставником национальной команды Украины.

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По словам Дмитрия, контракт его отца с эмиратским клубом Аль-Айном будет действовать до лета 2022 года. После окончания действия соглашения, Сергей Ребров может возглавить сборную Украины. Все будет зависить от результата, который покажет команда Петракова.

"– Действительно ли Сергей Ребров вел переговоры со сборной Украины?

– Думаю, это не секрет. Я с ним не так много говорил на эту тему. Да, какие-то переговоры были. Когда я с ним общался по этому поводу, то он не утверждал, что это близко и может произойти. Говорил, что ведутся какие-то переговоры между клубом и УАФ. Вот и все, что я знаю.

– Не получилась из-за контракта с Аль-Айном? Клуб не захотел его отпускать?

– Я не знаю, не захотел ли отпускать его клуб, но он подписал контракт с Аль-Айном и некрасиво было бы уходить из этой команды просто так. Думаю, нужно было проявить уважение к клубу. Отец не хотел покидать команду на своих условиях. Это должно было удовлетворить обе стороны.