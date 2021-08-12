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Сергій Ребров: "Я був би щасливий тренувати збірну, але в мене контракт з клубом"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
12 серпня, 15:40
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Головний претендент на посаду тренера збірної України зобов'язаний виконувати діючий контракт зі своїм клубом, але готовий в будь-який момент очолити національну команду
Сергій Ребров готовий очолити збірну України
Сергій Ребров готовий очолити збірну України / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

Український тренер Сергій Ребров дав коментар клубному сайту Аль-Айна стосовно пропозиції очолити збірну України.

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Сергій Станіславович задоволений своїм перебуванням в еміратському клубі, але якщо керівництво команди вирішить розірвати контракт, він із задоволенням очолить національну команду України .

" Я був би, безумовно, щасливий, якби взяв на себе завдання тренувати збірну своєї країни. Але на цей момент у мене діючий контракт з клубом, який я зобов'язаний виконувати. У разі, якщо клуб вирішить, що я повинен піти, я обов'язково очолю збірну України", – сказав Сергій Ребров клубному сайту Аль-Айна.

Сергій Ребров/Фото alainclub.ae
Сергій Ребров/Фото alainclub.ae

Раніше повідомлялося, що головною перешкодою на шляху розірвання контракту Сергія Реброва з клубом Аль-Айн є не сума компенсації, а комісійні, які отримали агенти й не збираються їх повертати.

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Сергій Ребров – головний тренер клубу Аль-Айн
Сергій Ребров – головний тренер клубу Аль-Айн / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

З цієї причини Виконком УАФ, на якому повинні назвати ім'я головного тренера збірної України, перенесли на 17 серпня .

Сергій Ребров і Мирон Маркевич
Сергій Ребров і Мирон Маркевич / Фото: Reuters

Серед основних претендентів на місце наставника національної команди, крім Сергія Реброва, розглядають Мирона Маркевича та Олександра Петракова.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що 1 серпня збірну України покинув Андрій Шевченко, під керівництвом якого українці пройшли до чвертьфіналу Євро-2020.

А часу до наступного матчу збірної України залишилося зовсім небагато, вже 1 вересня на виїзді українці зіграють проти Казахстану у відборі на чемпіонат світу 2022 року.

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Г
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1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Дніпро-1
3
7:3
7
5
Олександрія
3
3:2
6
6
Шахтар
3
6:3
6
7
Металіст 1925
3
5:4
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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