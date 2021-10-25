Конфлікт вичерпано! Стало відомо, що допомогло Маліновському помиритися з Петраковим

Вистачило всього лише одного дзвінка головному тренеру

Маліновський vs Петраков / Фото: Reuters

Деталі розмови Маліновського з Олександром Петраковим повідомили в програмі ТаТоТаке.

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Ініціатором розмови, за даними джерела, був сам футболіст, який зателефонував головному тренеру збірної України. Петраков і Маліновський з'ясували всі нюанси і футболіст отримає виклик у національну команду. При цьому якихось серйозних розбіжностей між наставником і його підопічним не було.

Руслан Малиновський у матчі проти Франції / Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ініціатором примирення виступив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко. Але за даними Та То Таке, Павелко не мав відношення до телефонної розмови Петракова та Маліновського.

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Радує, що найдорожчий український футболіст зараз перебуває у відмінній формі. В нещодавньому матчі Серії А Руслан забив гол-красень у ворота Удінезе.

Руслан Маліновський забив другий гол у Серії А / Фото: Getty Images

28-річний футболіст буде викликаний на вирішальний матч збірної України у відборі на катарський Мундіаль проти Боснії та Герцеговини, який відбудеться 16 листопада. За п'ять днів до того Україна в Одесі проведе товариський матч з Болгарією.

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Ми знову не виграли / Фото: REUTERS

Нашій команді обов'язково потрібно перемагати Боснію. Перемога над Боснією відчіплює балканців з боротьби за другу сходинку, але ще залишається Фінляндія.

Для нас важливо, щоб в матчах, що залишилися фіни взяли не більше чотирьох очок. Попереду у Фінляндії матчі проти Боснії (в гостях) і Франції (вдома).

Якщо ж Україна зіграє з Боснією внічию, то єдиний шанс, за якого команда Петракова пройде далі, – це нічия в матчі Фінляндія – Боснія, а потім поразка Фінляндії від Франції .