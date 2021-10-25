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Конфликт исчерпан! Стало известно, что помогло Малиновскому помириться с Петраковым

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
25 октября, 13:17
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Хватило всего лишь одного звонка главному тренеру
Малиновский vs Петраков
Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

Детали разговора Малиновского с Александром Петраковым сообщили в программе ТаТоТаке.

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Инициатором разговора, по данным источника, был сам футболист, который позвонил главному тренеру сборной Украины. Петраков и Малиновский выяснили все ньюансы и футболист получит вызов в национальную команду. При этом каких-то серьезных разногласий между наставником и его подопечным не было.

Руслан Малиновский в матче против Франции
Руслан Малиновский в матче против Франции / Фото: Reuters

Напомним, ранее сообщалось, что инициатором примирения выступил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Но по данным Та То Таке, Павелко не имел отношения к телефонному разговору Петракова и Малиновского.

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Радует, что самый дорогой украинский футболист сейчас пребывает в отличной форме. А в недавнем матче Серии А Руслан забил гол-красавец в ворота Удинезе.

Руслан Малиновский забил второй гол в Серии А
Руслан Малиновский забил второй гол в Серии А / Фото: Getty Images

28-летний футболист будет вызван на решающий матч сборной Украины в отборе на катарский Мундиаль против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 ноября. За пять дней до того Украина в Одессе проведет товарищеский матч с Болгарией.

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Мы снова не выиграли
Мы снова не выиграли / Фото: REUTERS

Нашей команде обязательно нужно обыгрывать Боснию. Победа над Боснией отцепляет балканцев из борьбы за вторую строчку, но еще остается Финляндия.

Для нас важно, чтобы в оставшихся матчах финны взяли не больше четырех очков. Впереди у Финляндии матчи против Боснии (в гостях) и Франции (дома).

Если же Украина сыграет с Боснией вничью, то единственный шанс, при котором команда Петракова пройдет дальше, – это ничья в матче Финляндия – Босния, а затем поражение Финляндии от Франции.

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