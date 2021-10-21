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Малиновский помирился с Петраковым! Игрока вызовут на решающий матч сборной Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
21 октября, 21:12
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Перед решающим матчем сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 главный тренер команды Александр Петраков помирился с Русланом Малиновским и вызовет его на ноябрьские матчи
Малиновский vs Петраков
Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

Такими сведениями поделился украинский журналист Игорь Цыганик в своей программе Цыганик LIVE. По его словам, Малиновский и Петраков обсудили конфликт и пришли к общему знаменателю. Ранее мы писали, что Малиновский готов зарыть топор войны. Слово за Петраковым.

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Инициатором разговора выступил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Малиновский и Петраков устроили конфликт в сборной
Малиновский и Петраков устроили конфликт в сборной / Фото: Reuters

Малиновский будет вызван на решающий матч сборной Украины в отборе на катарский мундиаль против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 ноября. За пять дней до того Украина в Одессе проведет товарищеский матч с Болгарией.

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Нашей команде обязательно нужно обыгрывать Боснию. Победа над Боснией отцепляет балканцев из борьбы за вторую строчку, но еще остается Финляндия.

Для нас важно, чтобы в оставшихся матчах финны взяли не больше четырех очков. Впереди у Финляндии матчи против Боснии (в гостях) и Франции (дома).

Ярмоленко в матче против Боснии
Ярмоленко в матче против Боснии / Фото: REUTERS

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Если Украина и Финляндия наберут одинаковое количество баллов, то на первый план выйдет разница забитых и пропущенных мячей в отборе.

Если же Украина сыграет с Боснией вничью, то единственный шанс, при котором команда Петракова пройдет дальше, – это ничья в матче Финляндия – Босния, а затем поражение Финляндии от Франции.

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