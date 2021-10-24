Вот это пушка! Малиновский забил сумасшедший гол в Серии А

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский отличился в воротах Удинезе

Руслан Малиновский забил второй гол в Серии А / Фото: Getty Images

В 9-м туре чемпионата Италии Аталанта сыграла на своем поле вничью 1:1 с Удинезе. Малиновский вышел на поле со стартовых минут матча и его гол мог принести победу бергамцам.

Читайте также: Правнук Муссолини сыграет за Лацио: неожиданный дебютант в Серии А

Реклама

А гол у полузащитника сборной Украины вышел на загляденье. Хорват Палашич отдал пас украинцу, который подработал мяч под "рабочую" левую ногу и дальним ударом точно пробил в угол ворот Удинезе.

К сожалению, гол Малиновского не принес победу Аталанте. Футболист Удинезе Бето сумел сравнять счет на четвертой компенсированной минуте второго тайма. В итоге ничья – 1:1.

Реклама

ОБЗОР МАТЧА

Аталанта после 9-го тура набрала 15 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В текущем сезоне Руслан сыграл в девяти матчах Серии А, в которых забил два гола и отдал один ассист.

Реклама

Ранее мы сообщали, что полузащитник Аталанты помирился с Петраковым и получил вызов на ноябрьские матчи сборной Украины.

Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

Напомним, что 16 ноября национальная команда Украины проведет решающий поединок в отборе на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.