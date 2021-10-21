Прогресс команды Петракова: обновленный рейтинг ФИФА

Сборная Украины сыграла в октябре два матча: обыграла на выезде финнов 2:1 и сыграла вничью с Боснией 1:1. Как результат – украинцы поднялись в рейтинге сборных

Сборная Украины / Фото: Reuters

В новом рейтинге ФИФА Украина поднялась с 27-го на 26 место. Команда Петракова обошла национальные команды Туниса и Японии, но пропустила вперед Сербию.

В октябре "желто-синие" сыграли два матча отбора на ЧМ-2022, в которых заработала четыре турнирных балла.

Реклама

ТОП-10 СБОРНЫХ МИРА

1 (1). Бельгия – 1832 очка

2 (2). Бразилия – 1820

3 (4). Франция – 1779

4 (5). Италия – 1750

5 (3). Англия – 1750

6 (6). Аргентина – 1738

7 (8). Испания – 1687

8 (7). Португалия – 1681

9 (9). Мексика – 1672

10 (10). Дания – 1668

...26 (27). Украина – 1527

Как видим, произошли изменения и в самой десятке лучших. Лидирует по-прежнему Бельгия, а вот сборная Англии опустилась с третьего места на пятое.

Соперники команды Петракова по отборочной группе на ЧМ-2022 расположились в рейтинге в следующем порядке: Франция (3), Босния и Герцеговина (56), Финляндия (60), Казахстан (125).

Реклама

Свой заключительный матч в этом году сборная Украины проведет 16 ноября на выезде против Боснии и Герцеговины. Нашим парням необходима только победа.

Смотрите как сборная Украины сыграла с Финляндией