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Прогресс команды Петракова: обновленный рейтинг ФИФА

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 октября, 12:40
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Сборная Украины сыграла в октябре два матча: обыграла на выезде финнов 2:1 и сыграла вничью с Боснией 1:1. Как результат – украинцы поднялись в рейтинге сборных
Сборная Украины
Сборная Украины / Фото: Reuters

В новом рейтинге ФИФА Украина поднялась с 27-го на 26 место. Команда Петракова обошла национальные команды Туниса и Японии, но пропустила вперед Сербию.

В октябре "желто-синие" сыграли два матча отбора на ЧМ-2022, в которых заработала четыре турнирных балла.

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  • 1 (1). Бельгия – 1832 очка
  • 2 (2). Бразилия – 1820
  • 3 (4). Франция – 1779
  • 4 (5). Италия – 1750
  • 5 (3). Англия – 1750
  • 6 (6). Аргентина – 1738
  • 7 (8). Испания – 1687
  • 8 (7). Португалия – 1681
  • 9 (9). Мексика – 1672
  • 10 (10). Дания – 1668
  • ...26 (27). Украина – 1527

Как видим, произошли изменения и в самой десятке лучших. Лидирует по-прежнему Бельгия, а вот сборная Англии опустилась с третьего места на пятое.

Соперники команды Петракова по отборочной группе на ЧМ-2022 расположились в рейтинге в следующем порядке: Франция (3), Босния и Герцеговина (56), Финляндия (60), Казахстан (125).

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Свой заключительный матч в этом году сборная Украины проведет 16 ноября на выезде против Боснии и Герцеговины. Нашим парням необходима только победа.

Смотрите как сборная Украины сыграла с Финляндией

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