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Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
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Прогрес команди Петракова: оновлений рейтинг ФІФА

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
21 жовтня, 12:40
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Збірна України зіграла в жовтні два матчі: обіграла на виїзді фінів 2:1 і зіграла внічию з Боснією 1:1. Як результат – українці піднялися в рейтингу збірних
Збірна України
Збірна України / Фото: Reuters

У новому рейтингу ФІФА Україна піднялася з 27-го на 26 місце. Команда Петракова обійшла національні команди Тунісу та Японії, але пропустила вперед Сербію.

У жовтні "жовто-сині" зіграли два матчі відбору на ЧС-2022, в яких заробила чотири турнірних бали.

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ТОП-10 ЗБІРНИХ СВІТУ

  • 1 (1). Бельгія – 1832 очка
  • 2 (2). Бразилія – 1820
  • 3 (4). Франція – 1779
  • 4 (5). Італія – 1750
  • 5 (3). Англія – 1750
  • 6 (6). Аргентина – 1738
  • 7 (8). Іспанія – 1687
  • 8 (7). Португалія – 1681
  • 9 (9). Мексика – 1672
  • 10 (10). Данія – +1668
  • ... 26 (27). Україна – 1 527

Як бачимо, відбулися зміни і в самій десятці кращих. Лідирує як і раніше Бельгія, а ось збірна Англії опустилася з третього місця на п'яте.

Суперники команди Петракова по відбірковій групі на ЧС-2022 розташувалися в рейтингу в наступному порядку: Франція (3), Боснія і Герцеговина (56), Фінляндія (60), Казахстан (125).

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Свій заключний матч у цьому році збірна України проведе 16 листопада на виїзді проти Боснії та Герцеговини. Нашим хлопцям необхідна тільки перемога.

Дивіться як збірна України зіграла з Фінляндією

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24
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11
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22
5
Зоря
11
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20
6
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18
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Десна
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17
8
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11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
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8:12
11
11
Колос
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