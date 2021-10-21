Прогрес команди Петракова: оновлений рейтинг ФІФА

У новому рейтингу ФІФА Україна піднялася з 27-го на 26 місце. Команда Петракова обійшла національні команди Тунісу та Японії, але пропустила вперед Сербію.
У жовтні "жовто-сині" зіграли два матчі відбору на ЧС-2022, в яких заробила чотири турнірних бали.
- Відбір на ЧС-2022. Фінляндія – Україна – 1:2
- Відбір на ЧС-2022. Україна – Боснія і Герцеговина – 1:1
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- 1 (1). Бельгія – 1832 очка
- 2 (2). Бразилія – 1820
- 3 (4). Франція – 1779
- 4 (5). Італія – 1750
- 5 (3). Англія – 1750
- 6 (6). Аргентина – 1738
- 7 (8). Іспанія – 1687
- 8 (7). Португалія – 1681
- 9 (9). Мексика – 1672
- 10 (10). Данія – +1668
- ... 26 (27). Україна – 1 527
Як бачимо, відбулися зміни і в самій десятці кращих. Лідирує як і раніше Бельгія, а ось збірна Англії опустилася з третього місця на п'яте.
Суперники команди Петракова по відбірковій групі на ЧС-2022 розташувалися в рейтингу в наступному порядку: Франція (3), Боснія і Герцеговина (56), Фінляндія (60), Казахстан (125).
Свій заключний матч у цьому році збірна України проведе 16 листопада на виїзді проти Боснії та Герцеговини. Нашим хлопцям необхідна тільки перемога.
Дивіться як збірна України зіграла з Фінляндією