Прогрес команди Петракова: оновлений рейтинг ФІФА

Збірна України зіграла в жовтні два матчі: обіграла на виїзді фінів 2:1 і зіграла внічию з Боснією 1:1. Як результат – українці піднялися в рейтингу збірних

Збірна України / Фото: Reuters

У новому рейтингу ФІФА Україна піднялася з 27-го на 26 місце. Команда Петракова обійшла національні команди Тунісу та Японії, але пропустила вперед Сербію.

У жовтні "жовто-сині" зіграли два матчі відбору на ЧС-2022, в яких заробила чотири турнірних бали.

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ТОП-10 ЗБІРНИХ СВІТУ

1 (1). Бельгія – 1832 очка

2 (2). Бразилія – 1820

3 (4). Франція – 1779

4 (5). Італія – 1750

5 (3). Англія – 1750

6 (6). Аргентина – 1738

7 (8). Іспанія – 1687

8 (7). Португалія – 1681

9 (9). Мексика – 1672

10 (10). Данія – +1668

... 26 (27). Україна – 1 527

Як бачимо, відбулися зміни і в самій десятці кращих. Лідирує як і раніше Бельгія, а ось збірна Англії опустилася з третього місця на п'яте.

Суперники команди Петракова по відбірковій групі на ЧС-2022 розташувалися в рейтингу в наступному порядку: Франція (3), Боснія і Герцеговина (56), Фінляндія (60), Казахстан (125).

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Свій заключний матч у цьому році збірна України проведе 16 листопада на виїзді проти Боснії та Герцеговини. Нашим хлопцям необхідна тільки перемога.

Дивіться як збірна України зіграла з Фінляндією