Нефарт у фартовому місті! Збірна України знову не виграла у відборі на ЧС-2022

У Львові наша команда упустила перемогу над збірною Боснії і ускладнила собі завдання зайняти друге місце у відбірковій групі

Ми знову не виграли / Фото: REUTERS

Давно ми такого крутого футболу у виконанні збірної України не бачили. Як правило, в надважливих з турнірної точки зору поєдинках наша команда грає дуже обережно. А тут в матчі з Боснією українці порадували якістю гри, але не результатом.

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Турнірна ситуація в нашій групі така, що на друге місце претендують Україна, Боснія і Фінляндія. У разі рівного розподілу в розрахунок береться різниця м'ячів.

Загалом, втрачати очки сьогодні нашій команді не можна було. Та й Львів – у нас фартове місто. Тут українці ще ніколи не програвали. Ось і понеслися вони з перших хвилин вперед немов ураган. І швидко забили.

На 15-й хвилині Циганков пройшов лівим флангом і прострілив, де на дальній штанзі Андрій Ярмоленко в дотик відправив м'яч у сітку!

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А на 24-й хвилині наша команда просто зобов'язана була подвоювати рахунок. Тимчик вийшов один на один і не зміг перекинути воротаря боснійців.

Потім у Циганкова був момент, але головою з відмінної позиції той пробив повз ворота.

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Боснійці прокинулися лише під кінець тайму. Два поспіль удари з гострого кута Колашинаца були дуже небезпечними.

А потім П'ятов виручив після удару Джеко з лінії штрафної.

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Після перерви знову Україна упустила пару моментів. Гарний пас Ярмоленка п'ятою в штрафний не зміг завершити Шапаренко. Потім Тимчик бив у дальній кут і м'яч просвистів поруч зі штангою. Яремчук вийшов один на один, але не влучив у ворота.

Але десь до години гри такий високий темп позначився на нашій команді. Футболісти стали видихатися і притискатися до своїх воріт. Ініціатива перейшла до боснійців.

Спочатку Джеко пробивав красиво під поперечину і П'ятов в ефектному стрибку дістав м'яч. Потім Матвієнко з Кривцовим гасили пожежу у власному штрафному. А потім захист упустив Ахмедходжича, який низом увігнав м'яч у дальній кут.

Нічия – 1:1. Це ще не вирок для нашої команди. Але через місяць потрібно перемагати у Боснії.

Турнірна таблиця

Решту матчів

13.11. Боснія – Фінляндія

13.11. Франція – Казахстан

16.11. Боснія – Україна

16.11. Фінляндія – Франція

Нагадаємо, що перша команда групи виходить безпосередньо на ЧС-2022, друга – потрапляє в плей-офф.