Калініченко – це не експерт. Коньков підтримав Петракова

Екс-президент ФФУ Анатолій Коньков став на бік наставника збірної України у нещодавньому конфлікті з Русланом Малиновським, а також підтримав Андрія Павелка

Анатолій Коньков підтримав Петракова та Павелка / Фото: Колаж: Сьогодні

Анатолій Коньков свого часу встиг побувати "в шкурі" Петракова та Павелка. 1995 року екс-футболіст Динамо та Шахтаря тренував збірну України, а в період з 2012 по 2015 очолював Федерацію футболу України.

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Футбольний фахівець прокоментував рішення Петракова викликати у збірну.

"Петраков – розумна людина, якщо і зробив якісь помилки на цьому відрізку часу, то він має право приймати ті рішення, які приймає, і поправити себе, якщо він зробив помилку", – сказав Коньков в ефірі Youtube-каналу vZbirna.

Маліновський vs Петраков / Фото: Reuters

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Також Коньков прокоментував слова Максима Калініченка, що у разі непотрапляння збірної України на ЧС-2022 це буде персональна відповідальність Андрія Павелка.

"От Калініченко висловився, що це відповідальність Павелка. Я б так не вважав, бо у Павелка дуже багато людей, які пройшли Крим, Рим та мідні труби. Я маю на увазі у футболі. Є з ким порадитись, є у кого запитати, хто на сьогоднішній день гідний очолювати цю ділянку непростої роботи. І ми всі одноголосно були за те, що це має зробити Петраков. Я не голосував, але свою думку висловлював. Калініченко – я не знаю такого експерта. А взагалі треба бути дуже обережним та акуратним у висловлюваннях, причому у такій категоричній формі. І не треба займатися критиканством. Якщо ви хочете критикувати, ця критика має бути конструктивною, яка дозволить нам усім оцінити це і зробити певні висновки, щоб трошки зростати", – відповів на слова екс-гравця збірної України Анатолій Коньков.

Максим Калиниченко / Фото: Twitter

Нагадаємо, збірна Україна 16 листопада зіграє вирішальний матч у відборі на ЧС-2022. Нашій команді обов'язково потрібно перемагати Боснію. Перемога над Боснією відчіплює балканців з боротьби за другу сходинку.

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Якщо ж Україна зіграє з Боснією внічию, то єдиний шанс, за якого команда Петракова пройде далі – це нічия у матчі Фінляндія – Боснія, а потім поразка Фінляндії від Франції.