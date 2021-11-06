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"Запорожець" випередив "Мерседес": Максимов пояснив сенсаційну перемогу над Динамо анекдотом

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
6 листопада, 21:08
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У центральному матчі 14-го туру на чемпіонаті чемпіонату України полтавська Ворскла на виїзді сенсаційно обіграла київське Динамо
Юрій Максимов
Юрій Максимов / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Поєдинок пройшов у Києві на НСК Олімпійський та завершився перемогою полтавської команди з рахунком 2:1.

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов знайшов пояснення успіху своїх підопічних.

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"Зрозуміло, що Динамо було втомлене після Барселони, зокрема й у моральному плані. Віддали усі сили. Десь не пощастило і вони не виграли. Сьогодні був наш день. Пощастило.

Знаєте, є така історія: як обіграти "Динамо"? Стартують "Запорожець" та "Мерседес", що пішов уперед. Як "Запорожцю" випередити? Чекати, коли у "Мерседеса" проб'ється колесо. Ось воно і пробилося, і ми їх випередили", – пояснив Максимов на післяматчевій прес-конференції.

Динамо зазнало першої поразки в нинішньому чемпіонаті – попереднього разу в УПЛ кияни програли рік тому – 8 листопада 2020 року Шахтарю з рахунком 0:3. З того часу команда Луческу не знала поразок у чемпіонаті 30 матчів.

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35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Ворскла
14
23:11
28
4
Зоря
13
30:16
26
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
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7
Верес
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19
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Металіст 1925
14
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19
9
Десна
13
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18
10
Рух
12
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13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
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13
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