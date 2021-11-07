Продолжение расистского скандала: стало известно имя игрока Динамо, оскорбившего Рангела

Вчера Ворскла обыграла Динамо в матче чемпионата Украины – 2:1. Счет у полтавчан открыл Лукас Рангел.

После матча бразильский легионер пожаловался на расизм. В программе Великий футбол Рангел назвал игрока Динамо, который оскорбил форварда Ворсклы на почве расизма.

"После забитого мяча я услышал расистские выкрикивания с левой трибуны. После этого я получил поддержку от одного из игроков Динамо – это был номер 14 (Карлос Де Пена). Он сказал, что ему стыдно за то, что произошло. Но другой игрок Динамо – номер 10 (Николай Шапаренко), сказал мне обидное слово "черный" на русском", – сказал Рангел.