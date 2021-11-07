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Ингулец 0
Днепр-1 1
7 ноября 17:00
Колос 1
Шахтер 3
7 ноября 17:00
Заря 3
Верес 0
7 ноября 19:30
Львов 0
Десна 2
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Черноморец --
Динамо --
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Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
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Десна --
Колос --
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Ворскла --
Мариуполь --
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Продолжение расистского скандала: стало известно имя игрока Динамо, оскорбившего Рангела

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
7 ноября, 23:34
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Нападающий Ворсклы Лукас Рангел пострадал от расизма во время матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против Динамо
Рангел в матче с Динамо
Рангел в матче с Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Вчера Ворскла обыграла Динамо в матче чемпионата Украины – 2:1. Счет у полтавчан открыл Лукас Рангел.

После матча бразильский легионер пожаловался на расизм. В программе Великий футбол Рангел назвал игрока Динамо, который оскорбил форварда Ворсклы на почве расизма.

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"После забитого мяча я услышал расистские выкрикивания с левой трибуны. После этого я получил поддержку от одного из игроков Динамо – это был номер 14 (Карлос Де Пена). Он сказал, что ему стыдно за то, что произошло. Но другой игрок Динамо – номер 10 (Николай Шапаренко), сказал мне обидное слово "черный" на русском", – сказал Рангел.

Напомним, что сегодня в чемпионате Украины сменился лидер. Шахтер вышел на первое место после победы над Колосом.

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1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
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13
11
Колос
13
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11
12
Черноморец
14
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11
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10
14
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13
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9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
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