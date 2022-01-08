Час відпрацьовувати гроші. Миколенко готується до дебюту за Евертон

Рафа Бенітес планує випустити Миколенка у кубковому поєдинку проти Галл Сіті / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 8 січня, Евертон проведе поєдинок Кубка Англії проти команди з Чемпіоншипу Галл Сіті. Напередодні матчу наставник "ірисок" Рафа Бенітес прокоментував можливий дебют Віталія Миколенка.

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"Я добре знаю потенціал Миколенка. Поки що він та інший новачок Натан Петтерсон тренуються, звикають.

Чи готові вони до матчу Кубка Англії? Подивимося.

Якщо потрібно обов'язково залучити їх, то Миколенко та Петтерсон можуть зіграти. Можливо, один із них або обидва зіграють", – сказав Бенітес на прес-конференції.