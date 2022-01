Час відпрацьовувати гроші. Миколенко готується до дебюту за Евертон

У суботу, 8 січня, Евертон проведе поєдинок Кубка Англії проти команди з Чемпіоншипу Галл Сіті. Напередодні матчу наставник "ірисок" Рафа Бенітес прокоментував можливий дебют Віталія Миколенка.

Читайте також: Фани Аталанти обожнюють українця: Малиновський визнаний найкращим гравцем місяця

The manager discusses how Vitalii Mykolenko and Nathan Patterson have settled at #EFC ...



Watch live: https://t.co/cTM9oUPeiO pic.twitter.com/wzSOOPTLsJ