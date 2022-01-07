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"Голодний та агресивний". За що Бенітес обізвав Миколенка

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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7 січня, 12:40
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Іспанський наставник Евертона покладає величезні надії на українського захисника Віталія Миколенка
Миколенко – це майбутнє Евертона, вважає Рафа Бенітес
Миколенко – це майбутнє Евертона, вважає Рафа Бенітес / Фото: Колаж: Сьогодні

Першого дня нового року Віталій Миколенко став гравцем англійського Евертона. Українець готується до дебюту у складі "ірисок" під керівництвом титулованого тренера Рафи Бенітеса.

Іспанський наставник дуже розраховує, що український новачок Евертона, а також шотландець Натан Паттерсон, якого підписали за Миколенком, допоможуть зміцнити захисні редути ліверпульської команди.

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"Якщо аналізувати мої команди, то вони агресивні, йдуть вперед, пресингують, намагаються відбирати м'яч високо, створювати шанси та забивати голи. І водночас потрібно утримувати баланс. Баланс між обороною та атакою – це ключ до того, щоб вигравати. Не лише матчі, а й трофеї.

Сподіваюся, вони дадуть нам свіжість у ногах та обличчях, щоб покращити конкуренцію. Думаючи про майбутнє, мені подобається бачити Евертон зростаючим і таким, що поліпшується, в психологічному аспекті – теж.

Дуже складно створити ментальність переможців, яка дозволить нам конкурувати у майбутньому. Це і прихід молодих гравців, голодних, які хочуть бути тут, боротися і віддавати себе на полі.

Натан та Віталій мають характеристики, які ми шукали – вони люблять йти вперед та забезпечувати кросами гравців в атаці.

Не хочу покласти на них тиск, тому що вони молоді і потребують познайомитися з АПЛ. Але ці футболісти – майбутнє Евертона, це точно", – сказав прес-службі Евертона Бенітес.

Додамо, що дебют Миколенка може відбутися 8 січня – цього дня "іриски" проведуть виїзний матч третього раунду Кубка Англії проти Халл Сіті.

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В англійській Прем'єр-лізі Миколенко може дебютувати 11 січня, коли відбудеться матч Евертон – Лестер.

Нагадаємо, що за трансфер Віталія Миколенка Евертон заплатив київському Динамо 23 мільйони євро.

Сам же Віталій, за 4,5 роки в Евертоні заробить близько 500 млн. гривень, за іншими даними – понад мільярд.

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