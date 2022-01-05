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Від прапора Росії до "Слава Україні!": дівчина новачка Евертона Миколенка

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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5 січня, 14:39
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Дивіться, хто в Туманному Альбіоні буде в тилу у українського футболіста, за якого Евертон заплатив Динамо 23 мільйони євро
Миколенко і його дівчина Вікторія
Миколенко і його дівчина Вікторія / Фото: Колаж: Сьогодні

Новачок Евертона Віталій Миколенко, який в Англії житиме поруч з Олександром Зінченком, переїхав у Туманний Альбіон не сам.

До Великої Британії разом із ексдинамівцем перебирається його дівчина – Вікторія Ассорова.

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Разом їх уже зняли фотографи на трибунах стадіону "Гудісон Парк" під час матчу Евертон – Брайтон 2:3.

Зазначимо, що своїм рідним містом Вікторія Ассорова називає Мінеральні Води. У травні 2017 року вона закінчила школу у Криму – на останньому дзвінку випускники були у стрічках кольорів російського прапора.

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А вже влітку 2021-го на Євро-2020 Вікторія з рештою коханих футболістів української збірної підтримувала Віталія Миколенка у формі збірної України, на яку був нанесений слоган "Слава Україні!"

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Судячи з підпису у профілі на сторінці дівчини в Instagram, друга половинка Віталія Миколенка займається візажем.

Раніше Віталій Миколенко мимохіть уже розповідав про реакцію Вікторії на перехід до Евертона.

"Мені мої батьки, дівчина говорили, що це ніби в кіно. І коли все щодо трансферу узгодили, я сів у машину і заплакав. Мені додому їхати 40 хвилин, і, напевно, хвилин 30 я плакав. Подзвонив батькам дівчини, поплакав ще з ними. Потім ще сам плакав. Я був дуже радий і водночас було дуже страшно", – зізнався Миколенко.

Дивіться фото дівчини Миколенка

Нагадаємо, Динамо отримає за Миколенка 23 млн євро. Більше іноземні клуби платили киянам лише за Андрія Ярмоленка (25 млн євро, Боруссія Дортмунд) та Андрія Шевченка (24 млн євро, Мілан).

Проте Миколенко в Евертоні має величезну проблему. Віталію буде дуже складно у новому колективі, враховуючи, що він не володіє англійською мовою.

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