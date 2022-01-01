500 мільйонів для Миколенка! Динамівець в Евертоні офіційно

Із Евертоном, 15-м клубом нинішньої англійської Прем'єр-ліги, Віталій Миколенко уклав контракт на 4,5 роки – до літа 2026-го.
Про це повідомляє Twitter ліверпульського клубу
Як ми писали раніше, зарплата Миколенка в Евертоні становитиме 3 млн фунтів на рік – тобто сумарно за строк дії контракту Віталій заробить 13,5 млн. фунтів – це майже 500 мільйонів гривень.
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Нагадаємо, Динамо отримає від Евертона за Миколенка 23 млн євро – англійський клуб перебив пропозицію Роми, очолюваної Жозе Моурінью.
Більше іноземні клуби платили киянам лише за Андрія Ярмоленка (25 млн євро, Боруссія Дортмунд) та Андрія Шевченка (24 млн євро, Мілан).
Трохи більше року тому, під час підготовки до відповідального матчу в Лізі націй проти Іспанії, Шевченко вичитав Миколенка під час тренування, назвавши його "синком". Той поєдинок українці виграли 1:0.