Стало відомо, скільки Динамо отримає за Миколенка

Трансфер Віталія Миколенка до Евертона, який ось-ось має бути офіційно оголошений, принесе Динамо солідну суму.
Як повідомляють земляки Мірчі Луческу – журналісти з румунського видання playsport.ro, англійський клуб заплатить за лівого захисника киян 23 млн євро, перебивши пропозицію італійської Роми.
Клуб Жозе Моурінью був готовий розщедритися на 18-20 млн євро.
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Якщо перехід Миколенка за 23 млн євро до Евертона здійсниться, то стане третім за вартістю вихідним трансфером в історії Динамо.
Більше іноземні клуби платили киянам лише за Андрія Ярмоленка (25 млн євро, Боруссія Дортмунд) та Андрія Шевченка (24 млн євро, Мілан).
Як ми писали раніше, Динамо вже знайшло змінника для Миколенка – йдеться про Владислава Дубінчака, якого свого часу підозрювали у договірняку.