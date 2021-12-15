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Стало відомо, скільки Динамо отримає за Миколенка

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
15 грудня, 13:51
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Більше киянам платили лише за двох гравців – Андрія Ярмоленка та Андрія Шевченка
Віталій Миколенко
Віталій Миколенко / Фото: Facebook

Трансфер Віталія Миколенка до Евертона, який ось-ось має бути офіційно оголошений, принесе Динамо солідну суму.

Як повідомляють земляки Мірчі Луческу – журналісти з румунського видання playsport.ro, англійський клуб заплатить за лівого захисника киян 23 млн євро, перебивши пропозицію італійської Роми.

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Клуб Жозе Моурінью був готовий розщедритися на 18-20 млн євро.

Нова сторінка в кар'рі Миколенка
Нова сторінка в кар'рі Миколенка / Фото: Динамо Київ Inside

Якщо перехід Миколенка за 23 млн євро до Евертона здійсниться, то стане третім за вартістю вихідним трансфером в історії Динамо.

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Більше іноземні клуби платили киянам лише за Андрія Ярмоленка (25 млн євро, Боруссія Дортмунд) та Андрія Шевченка (24 млн євро, Мілан).

Як ми писали раніше, Динамо вже знайшло змінника для Миколенка – йдеться про Владислава Дубінчака, якого свого часу підозрювали у договірняку.

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Владислав Дубінчак і Віталій Миколенко
Владислав Дубінчак і Віталій Миколенко / Фото: Колаж: Сьогодні

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