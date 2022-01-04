Оце сусіди! Миколенко розповів, де оселиться в Англії

Схоже, дефіциту спілкування із співвітчизниками у Віталія Миколенка після переходу з Динамо до ліверпульського Евертона не буде. Новачок "ірисок" в Англії має намір стати сусідом українського легіонера Манчестер Сіті Олександра Зінченка.
"Із Санею Зінченком ми зідзвонилися відразу після укладання контракту. Спілкувалися на тему житла, побутових питань, адже якщо Ярмоленко живе в Лондоні, то Саня значно ближче до Ліверпуля. Ми навіть обговорювали, що можемо жити неподалік, у сусідніх районах. Він живе біля Манчестера, недалеко від Ліверпуля", – розповів Миколенко офіційному сайту Динамо.
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Відзначимо, що відстань між Ліверпулем та Манчестером становить 55 км, на машині вона долається трохи більш ніж за півгодини. Але у випадку з Миколенком та Зінченком, схоже, дорога займатиме ще менше часу.
Нагадаємо, Динамо отримає за Миколенка 23 млн євро. Більше іноземні клуби платили киянам лише за Андрія Ярмоленка (25 млн євро, Боруссія Дортмунд) та Андрія Шевченка (24 млн євро, Мілан).
Проте Миколенко в Евертоні має величезну проблему. Віталію буде складно у новому колективі, враховуючи, що він не володіє англійською мовою.
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