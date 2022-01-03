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Заплатили менше, ніж за Миколенка. Хорватський клуб купив капітана збірної України

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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3 січня, 00:06
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Хорватський Осієк викупив контракт українського захисника Євгена Чеберка у австрійського клубу ЛАСК
Євген Чеберко тепер повноправний гравець Осієка
Євген Чеберко тепер повноправний гравець Осієка / Фото: офіційний сайт "Осієк"

23-річний футболіст виступатиме за Осієк до червня 2025 року, повідомляє офіційний сайт клубу. Сума трансферу становить 500 тисяч євро, за даними Transfermarkt .

"Я радий, що Осієк купив мій контракт і що я більше не орендований гравець. Я також вдячний головному тренеру команди Ненаду Б'єліце, тому що цей крок показує мені, що він вірить у мене та мої здібності.

Я сподіваюся, що зможу віддячити команді, зробивши свій внесок у завоювання трофею в 2022 році. Я радий залишитися, бо тут чудова атмосфера, і товариші за командою, які мене завжди підтримували", – сказав Чеберко прес-службі команди.

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Зазначимо, що українець виступає за хорватський клуб із лютого минулого року. За цей час Чеберко зіграв за Осієк 26 матчів, в яких забив один гол.

Раніше Євген виступав за Дніпро, Зорю та австрійський ЛАСК.

Євген Чеберко
Євген Чеберко / Фото: Getty Images

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Євген був одним із лідерів молодіжної збірної України, в якій був капітаном команди. А у жовтні 2020 року Євген Чеберко зіграв дебютний матч за головну команду країни.

Нагадаємо, що першого дня нового року гравцем англійського Евертона став Віталій Міколенко. Київське Динамо за трансфер свого вихованця отримає 23 мільйони євро.

Миколенко перебрався до Евертона
Миколенко перебрався до Евертона / Фото: офіційний сайт "Евертон"

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