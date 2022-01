Пора отрабатывать деньги. Миколенко готовится к дебюту за Эвертон

В субботу, 8 января, Эвертон проведет поединок Кубка Англии против команды из Чемпионшипа Халл Сити. Накануне матча наставник "ирисок" Рафа Бенитес прокомментировал возможный дебют Виталия Миколенко.

Читайте также: Фаны Аталанти боготворят украинца: Малиновский признан лучшим игроком месяца

The manager discusses how Vitalii Mykolenko and Nathan Patterson have settled at #EFC ... Watch live: https://t.co/cTM9oUPeiO pic.twitter.com/wzSOOPTLsJ

Матч Кубка Англии Эвертон – Халл Сити начнется в 19:30 по киевскому времени.

Ранее испанский специалист засыпал комплиментами игрока сборной Украины. Бенитес верит, что Миколенко – это будущее Эвертона.

Напомним, что 1 января английский Эвертон объявил о подписании контракта с Виталием Миколенко. За трансфер украинца "ириски" заплатили киевскому Динамо 23 миллиона евро.

Сам же Виталий, за 4,5 года в Эвертоне заработает около 500 млн гривен, по другим данным – свыше миллиарда.





Keeping an eye on the new kids on the block in training ahead of Saturday's @EmiratesFACup tie.