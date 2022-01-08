Пора отрабатывать деньги. Миколенко готовится к дебюту за Эвертон

Рафа Бенитес планирует выпустить Миколенко в кубковом поединке против Халл Сити / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 8 января, Эвертон проведет поединок Кубка Англии против команды из Чемпионшипа Халл Сити. Накануне матча наставник "ирисок" Рафа Бенитес прокомментировал возможный дебют Виталия Миколенко.

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"Я хорошо знаю потенциал Миколенко. Пока он и другой новичок Натан Петтерсон тренируются, привыкают.

Готовы ли они к матчу Кубка Англии? Посмотрим.

Если нужно будет обязательно привлечь их, то Миколенко и Петтерсон могут сыграть. Возможно, один из них или оба сыграют", – сказал Бенитес на пресс-конференции.