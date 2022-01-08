Пора отрабатывать деньги. Миколенко готовится к дебюту за Эвертон

В субботу, 8 января, Эвертон проведет поединок Кубка Англии против команды из Чемпионшипа Халл Сити. Накануне матча наставник "ирисок" Рафа Бенитес прокомментировал возможный дебют Виталия Миколенко.
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"Я хорошо знаю потенциал Миколенко. Пока он и другой новичок Натан Петтерсон тренируются, привыкают.
Готовы ли они к матчу Кубка Англии? Посмотрим.
Если нужно будет обязательно привлечь их, то Миколенко и Петтерсон могут сыграть. Возможно, один из них или оба сыграют", – сказал Бенитес на пресс-конференции.
The manager discusses how Vitalii Mykolenko and Nathan Patterson have settled at #EFC...— Everton (@Everton) January 7, 2022
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Матч Кубка Англии Эвертон – Халл Сити начнется в 19:30 по киевскому времени.
Ранее испанский специалист засыпал комплиментами игрока сборной Украины. Бенитес верит, что Миколенко – это будущее Эвертона.
"Натан и Виталий имеют характеристики, которые мы искали – они любят идти вперед и обеспечивать кроссами игроков в атаке.
Не хочу на них давить, потому что они молоды и нуждаются в том, чтобы познакомиться с АПЛ. Но эти футболисты – будущее Эвертона, это точно", – сказал пресс-службе Эвертона Бенитес.
Напомним, что 1 января английский Эвертон объявил о подписании контракта с Виталием Миколенко. За трансфер украинца "ириски" заплатили киевскому Динамо 23 миллиона евро.
Сам же Виталий, за 4,5 года в Эвертоне заработает около 500 млн гривен, по другим данным – свыше миллиарда.
— Everton (@Everton) January 7, 2022
Keeping an eye on the new kids on the block in training ahead of Saturday's @EmiratesFACup tie.