Мир сошел с ума! Новая информация о зарплате Миколенко в Эвертоне

В Англии уверяют, что за время выступлений в ливерпульском клубе экс-динамовец заработает свыше миллиарда гривен

Миколенко в Эвертоне - до лета 2026-го / Фото: официальный сайт "Эвертон"

Виталий Миколенко подписал контракт с Эвертоном на четыре с половиной года – до 30 июня 2026 года.

Ранее близкие к Динамо источники сообщали, что в ливерпульском клубе Миколенко будет получать 58 тысяч фунтов в неделю (свыше 3 млн фунтов в год) – это порядка 111 млн гривен в год.

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Однако, по данным известного британского журналиста Майка Парри, на самом деле 22-летний украинец будет получать в Эвертоне вдвое больше.

"Мне достоверно известно, что, по контракту с Эвертоном, Виталий Миколенко будет получать 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю в течение следующих четырех с половиной лет. Суммарно он заработает 32 млн фунтов. А ведь никто даже не знает, хорош ли он. Мир сошел с ума. Эвертон сошел с ума", – написал британский журналист Майк Парри у себя в Twitter.

В пересчете на украинскую валюту 32 млн фунтов, которые прочат Миколенко за четыре с половиной года, это почти 1,2 миллиарда гривен.

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Ранее обнаружилась огромная проблема Миколенко в Эвертоне. Виталию будет крайне сложно влиться в новый коллектив, учитывая, что он не владеет английским языком.