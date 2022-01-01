Карьера под откос: Миколенко дали нефартовый номер в Эвертоне

22-летний украинец будет играть в Эвертоне под 19-м номером – у предыдущих футболистов, выступавших с этой цифрой на спине, карьера в ливерпульском клубе не заладилась. Все они оказались временщиками

Миколенко получил в Эвертоне №19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В первый день нового года Виталий Миколенко официально стал игроком Эвертона, подписав контракт с английским клубом до лета 2026 года.

Как сообщает Twitter Эвертона, за "ирисок" бывший левый защитник Динамо будет выступать под 19-м номером. В Киеве у него был 16-й.

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С учетом того, как в Эвертоне сложилась судьба предыдущих обладателей 19-го номера, этот выбор ничего хорошего украинцу не сулит.

ХАМЕС РОДРИГЕС (2020/21)

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Проведя 12 месяцев с девятнадцаткой на спине, знаменитый колумбиец выдал не самые плохие показатели в Эвертоне – 6 голов в 26 матчах. Но Рафаэль Бенитес, став тренером "ирисок", сразу дал понять, что лучший снайпер ЧМ-2014 ему не нужен, и Хамесу пришлось перебраться в Катар.

ДЖИБРИЛЬ СИДИБЕ (2019/20)

Французский чемпион мира-2018 перешел в Эвертон из Монако на правах аренды с опцией подписания постоянного контракта, но спустя сезон "ириски" отказались выкупать контракт Джибриля, и тот вынужден был вернуться к монегаскам.

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БАЙЕ УМАР НИАССЕ (2017/18 – 18/19)

Сенегалец был куплен Эвертоном у Локомотива в 2016-м за внушительные 18 млн евро, но Рональду Куману, возглавившему вскоре "ирисок", африканец оказался не нужен – поэтому скитался по арендам, а когда пребывал в Эвертоне, то в основном полировал скамейку запасных, в 2021-м окончательно покинув ливерпульский клуб.

Будем надеяться, эту карму незадачливого 19-го номера в Эвертоне разрушит Виталий Миколенко.

Миколенко перешел в Эвертон / Фото: официальный сайт "Эвертон"

Напомним, Динамо получит от Эвертона за Миколенко 23 млн евро – английский клуб перебил предложение Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

Больше иностранные клубы платили киевлянам лишь за Андрея Ярмоленко (25 млн евро, Боруссия Дортмунд) и Андрея Шевченко (24 млн евро, Милан).