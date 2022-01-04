Вот это соседи! Миколенко рассказал, где поселится в Англии

Похоже, дефицита общения с соотечественниками у Виталия Миколенко после перехода из Динамо в ливерпульский Эвертон не будет. Новичок "ирисок" в Англии намерен стать соседом украинского легионера Манчестер Сити Александра Зинченко.
"С Саней Зинченко мы созвонились сразу после подписания контракта. Общались на тему жилья, бытовых вопросов, ведь если Ярмоленко живет в Лондоне, то Саня намного ближе к Ливерпулю. Мы даже обсуждали, что можем жить неподалеку, в соседних районах. Он живет возле Манчестера, недалеко от Ливерпуля", – поведал Миколенко официальному сайту Динамо.
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Отметим, что расстояние между Ливерпулем и Манчестером составляет 55 км, на машине оно преодолевается чуть более чем за полчаса. Но в случае с Миколенко и Зинченко, похоже, дорога будет занимать еще меньше времени.
Напомним, Динамо получит за Миколенко 23 млн евро. Больше иностранные клубы платили киевлянам лишь за Андрея Ярмоленко (25 млн евро, Боруссия Дортмунд) и Андрея Шевченко (24 млн евро, Милан).
Однако у Миколенко в Эвертоне есть огромная проблема. Виталию будет крайне сложно влиться в новый коллектив, учитывая, что он не владеет английским языком.
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