Вот это соседи! Миколенко рассказал, где поселится в Англии

Бывший защитник киевского Динамо на туманном Альбионе поселится по соседству с Александром Зинченко

Миколенко и Зинченко часто будут ходить друг к другу в гости / Фото: Instagram

Похоже, дефицита общения с соотечественниками у Виталия Миколенко после перехода из Динамо в ливерпульский Эвертон не будет. Новичок "ирисок" в Англии намерен стать соседом украинского легионера Манчестер Сити Александра Зинченко.

"С Саней Зинченко мы созвонились сразу после подписания контракта. Общались на тему жилья, бытовых вопросов, ведь если Ярмоленко живет в Лондоне, то Саня намного ближе к Ливерпулю. Мы даже обсуждали, что можем жить неподалеку, в соседних районах. Он живет возле Манчестера, недалеко от Ливерпуля", – поведал Миколенко официальному сайту Динамо.

Зинченко и Миколенко / Фото: REUTERS

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Виталий Миколенко поприветствовал фанатов Эвертона / Фото: Reuters

Отметим, что расстояние между Ливерпулем и Манчестером составляет 55 км, на машине оно преодолевается чуть более чем за полчаса. Но в случае с Миколенко и Зинченко, похоже, дорога будет занимать еще меньше времени.

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Влада Седан и Александр Зинченко со своими собаками / Фото: Instagram

Напомним, Динамо получит за Миколенко 23 млн евро. Больше иностранные клубы платили киевлянам лишь за Андрея Ярмоленко (25 млн евро, Боруссия Дортмунд) и Андрея Шевченко (24 млн евро, Милан).

Однако у Миколенко в Эвертоне есть огромная проблема. Виталию будет крайне сложно влиться в новый коллектив, учитывая, что он не владеет английским языком.