Фаны Аталанти боготворят украинца: Малиновский признан лучшим игроком месяца

Украинский футболист был назван лучшим игроком Аталанты в декабре 2021 года, сообщает официальный Twitter команды.

Il vostro Player of the Month di dicembre è... Malinovskyi! Complimenti, Ruslan!!



Your #AtalantaPOTM for December is... #Malinovskyi! Well deserved, Ruslan!!



