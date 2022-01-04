Полчаса рыдал в машине: Эвертон довел Миколенко до слез

Виталий Миколенко, подписавший контракт с Эвертоном до лета 2026 года, еще месяц назад понятия не имел об интересе клуба АПЛ. А узнав о нем, долго плакал.
Об этом футболист поведал официальному сайту Динамо.
"Об интересе Эвертона узнал 12 декабря после игры с Зарей. Мне сказали, что мне нужно быть на следующий день в клубном офисе и что, возможно, будет предложение. Я даже не знал какой клуб. Когда спросили, есть ли у меня английская виза, я понял, что это английский клуб", – говорит Миколенко.
Далее по теме
"Когда я приехал, Игорь Михайлович (Суркис) привел мне пример своей дочери. Он сказал, что я ему как сын, и мне решать – оставаться ли в Динамо, завоевывать трофеи и получать достойную зарплату. "Но если ты готов, то скажи это, и мы будем дальше вести переговоры" – сказал он".
"Я ответил, что не знаю, готов ли я, но я очень хочу. А желание – это, наверное, самое важное в футболе и вообще в жизни. В тот момент, когда Игорь Михайлович сказал мне "ты мне как сын", я задумался. Слезы были потом уже, когда был разговор между президентами двух клубов, и все согласовали. Было много слухов, и сначала я не верил, что это может быть со мной".
"Мне мои родители, девушка говорили, что это как будто в кино. И когда все согласовали, я сел в машину и зарыдал. Мне домой ехать 40 минут, и, наверное, минут 30 я плакал. Позвонил родителям девушки, поплакал еще с ними, потом еще сам плакал. Сложно объяснить чувства – я был очень рад и в то же время было очень страшно", – признался Миколенко.
Напомним, Динамо получит за Миколенко 23 млн евро. Больше иностранные клубы платили киевлянам лишь за Андрея Ярмоленко (25 млн евро, Боруссия Дортмунд) и Андрея Шевченко (24 млн евро, Милан).
Однако у Миколенко в Эвертоне есть огромная проблема. Виталию будет крайне сложно влиться в новый коллектив, учитывая, что он не владеет английским языком.
Читайте также:
- Миколенко с Суркисами: новичка Эвертона высмеяли за брюки
- Динамо нашло замену Миколенко: он в 17 раз дешевле
- Миколенко хотел купить Анчелотти. Буряк оценил перспективы украинца в АПЛ
- Бедный парень не знает, во что ввязывается: в Англии уже жалеют Миколенко
- Опозорились на глазах у Миколенко. Эвертон проиграл после презентации украинца
- Довольны все! Эвертон представил Миколенко фанатам
- Шикует! Миколенко отдали в распоряжение весь самолет (видео)
- За сутки! У Миколенко резко выросло количество подписчиков в Instagram
- Миколенко не сможет сыграть за Эвертон из-за регламента