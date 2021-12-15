Стало известно, сколько Динамо получит за Миколенко

Трансфер Виталия Миколенко в Эвертон, который вот-вот должен быть официально объявлен, принесет Динамо солидную сумму.
Как сообщают земляки Мирчи Луческу – журналисты из румынского издания playsport.ro, английский клуб заплатит за левого защитника киевлян 23 млн евро, перебив предложение итальянской Ромы.
Клуб Жозе Моуринью был готов раскошелиться на 18-20 млн евро.
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Если переход Миколенко за 23 млн евро в Эвертон осуществится, то станет третьим по стоимости исходящим трансфером в истории Динамо.
Больше иностранные клубы платили киевлянам лишь за Андрея Ярмоленко (25 млн евро, Боруссия Дортмунд) и Андрея Шевченко (24 млн евро, Милан).
Как мы писали ранее, Динамо уже нашло сменщика для Миколенко – речь о Владиславе Дубинчаке, которого в свое время подозревали в договорняке.