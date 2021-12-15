Динамо нашло сменщика для Миколенко: его подозревали в договорняке

Если Виталий Миколенко переберется в английский Эвертон, на позиции левого защитника Динамо его заменит Владислав Дубинчак

Владислав Дубинчак и Виталий Миколенко / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение ближайших дней может быть окончательно согласован переход Виталия Миколенко в Эвертон.

Если трансфер сборника Украины в лагерь английских "ирисок" осуществится, то Динамо тут же вернет из аренды в Днепре-1 Владислава Дубинчака.

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Об этом сообщает Футбол NEWS.

Новая страница в карьере Миколенко / Фото: Динамо Киев Inside

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Именно быстроногий уроженец Винницкой области Владислав Дубинчак призван будет закрыть позицию левого защитника Динамо, хотя на нее есть и другие претенденты – Александр Караваев и Константин Вивчаренко.

Владислав Дубинчак / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Отметим, что Дубинчаку – 23 года. Ранее он выступал в аренде за Карпаты и Арсенал-Киев, где его, наряду с другими игроками столичной команды, заподозрили в договорняке и заставили пройти полиграф.

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"Я приехал, дал пару ответов. Говорят, что нашли пару игроков. Им спокойно дали уйти, не афишировали. Дали продолжить карьеру. Они договорились не выносить этого", – рассказывал ранее Дубинчак.

Что касается Миколенко, то, напомним, год назад, во время подготовки к ответственному матчу в Лиге наций против Испании, Шевченко вычитал Виталия во время тренировки, назвав его "сынком". Тот поединок украинцы выиграли 1:0.